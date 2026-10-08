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  4. vijayasai reddy serious allegations on ycp leaders
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 8 October 2026 (18:20 IST)

తీర్థం ఇస్తే తాగినట్టు నటిస్తూ వేళ్ల సందుల్లోంచి కిందకు వదిలేస్తారు : వైకాపా నేతలపై విజయసాయి ఫైర్ (Video)

vijayasaireddy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (18:20 IST)
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వైకాపా నేతలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆ పార్టీ మాజీ నేత, మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి మరోమారు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. కొందరు వైకాపా నేతలు ఆలయాలకు వెళితే అర్చకులు ఇచ్చే తీర్థాన్ని తాగినట్టుగా నటిస్తూ, వేళ్ల సందుల్లో నుంచి కిందకు వదిలేస్తారని, ఇదే వారు పాటించే సెక్యులరిజం అని ఆయన విమర్శించారు. 
 
ఆయన గురువారం తిరుపతిలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తాను స్వచ్ఛమైన హిందువునని, ఇతర మతాల ప్రార్థనా స్థలాలకు కూడా వెళతానని అన్నారు. వైకాపా నేతల తరహాలో ప్రజలను మోసం చేసే వ్యక్తిని కాదన్నారు. త్వరలోనే తాను కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు తెలిపారు. 
 
కులాలు, మతాలకు అతీతంగా ప్రజలందరినీ ఏకం చేసేలా తమ పార్టీ ఉంటుందని తెలిపారు. అధికార టీడీపీ కూటమి, ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన వైసీపీ తర్వాత తమ పార్టీ మూడో ప్రధాన శక్తిగా ఎదుగుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా సమస్యలపై నిలబడుతూ, ప్రభుత్వం, ప్రతిపక్షంపై నిర్మాణాత్మక విమర్శలు చేస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
 
తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం వివాదంపై ఆయన స్పందిస్తూ, గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో లడ్డూ తయారీలో అక్రమాలు జరిగాయని అంగీకరించారు. అయితే, ప్రసాదంలో జంతు కొవ్వు ఉందన్న ఆరోపణలను ఆయన గట్టిగా ఖండించారు. తాము కిలో నెయ్యిని రూ.320-400 మధ్య కొంటే, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం రూ.658కి కొంటోందని, బహిరంగ మార్కెట్లో స్వచ్ఛమైన నెయ్యి ధర రూ.1,000 పైనే ఉందని పేర్కొంటూ నెయ్యి నాణ్యతను ప్రశ్నించారు. 
 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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