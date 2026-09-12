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  4. Parents assault teacher after allegations of misconduct by class IX student
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (09:55 IST)

విద్యార్థిని ప్రైవేట్ భాగాలను తాకుతూ వేధించిన ఉపాధ్యాయుడు.. దేహశుద్ధి చేసిన తల్లిదండ్రులు

harassment
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (09:55 IST)
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పాఠాలు బోధించాల్సిన ఓ ఉపాధ్యాడు సభ్య సమాజం తలదించుకునే పనికి పాల్పడ్డాడు. తన వద్ద చదువుకునే ఓ విద్యార్థిని ప్రైవేట్ భాగాలు తాకుతూ వేధించాడు. ఈ విషయాన్ని బాధిత బాలిక తల్లిదండ్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో వారు ఆగ్రహించి ఉపాధ్యాయుడిని పట్టుకుని దేహ శుద్ధి చేశారు. ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఈ ఘటన జరిగింది. 
 
 పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. బాధిత విద్యార్థిని అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది. అక్కడే తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్న రామచంద్రనాయక్‌ పాఠశాలలోని విద్యార్థినుల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని ఆరోపించారు. బాధిత బాలిక శరీరంలోని ప్రైవేట్‌ భాగాలను తాకడం, వేధించడం చేసేవాడని పేర్కొన్నారు. 
 
ఇలా చేస్తున్నారని ఇంట్లో చెబుతానంటే నీ ప్రాణాలు తీస్తానని మా కూతురిని భయపెట్టాడని తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. అయితే బాధిత బాలిక ఈ బెదిరింపులకు భయపడకుండా తల్లిదండ్రులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో వారు ఆగ్రహించి ఉపాధ్యాయుడుని పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు. 
 
అంతేకాకుండా, ఈ కీచక ఉపాధ్యాయుడిని విధుల నుంచి తొలగించాలని, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసినట్లు సీఐ హరినాథ్‌ తెలిపారు.
 
ఈ విషయం విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో తెలుగు స్కూల్‌ అసిస్టెంట్‌గా పనిచేస్తున్న రామచంద్రనాయక్‌ను సస్పెండ్‌ చేస్తూ డీఈవో అయూబ్‌హుస్సేన్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. విద్యార్థినిపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నట్లు విచారణలో రుజువు కావడంతో ఆ ఉపాధ్యాయున్ని సస్పెండ్‌ చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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