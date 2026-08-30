ఉపాధ్యాయుడి సమయస్ఫూర్తి - నిలిచిన 1643 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు
నేపాల్ దేశంలో సంభవించిన పెను వరద ముప్పు నుంచి ఓ ఉపాధ్యాయుడి సమయస్ఫూర్తి ఏకంగా 1643 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు నిలిచాయి. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, నేపాల్లోని త్రిశూలి ప్రాంతంలో త్రిభువన్ త్రిశూలి సెకండరీ పాఠశాల టీచర్ రాజేంద్ర దవాడికి బుధవారం వరద హెచ్చరిక అందింది. ఆ వెంటనే స్పందించిన ఆయన.. పాఠశాలలో అలారం మోగించి, ఇతర ఉపాధ్యాయుల సహాయంతో పాఠశాలలోని 1,643 మంది విద్యార్థులను ఒకచోటుకు చేర్చారు. స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్లనూ అలర్ట్ చేశారు.
విద్యార్థులను బస్సులలో సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించడానికి ప్రయత్నించారు. అప్పటికే స్థానికంగా ఉన్న రోడ్లు, భవనాలు కొట్టుకుపోతుండడంతో దగ్గరలోని మరో సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. వెంటనే పాఠశాలకు సమీపంలోని ఎత్తైన ప్రదేశంలో ఉన్న ఓ భారీ వృక్షం కిందకు తరలించారు. అనంతరం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే.. భారీ వరద ధాటికి మూడు అంతస్తుల పాఠశాల భవనం కొట్టుకుపోయింది. ఈ విపత్తులో ఇద్దరు పాఠశాల సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. అప్రమత్తంగా వ్యవహరించిన టీచర్ను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, స్థానికులు అభినందిస్తున్నారు.