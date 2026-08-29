విమానం ఆలస్యం, టీ కోసం 15 నిమిషాల విరామం.. వరదల నుంచి 15మంది సేఫ్
విమానం ఆలస్యం కావడం, టీ కోసం తీసుకున్న 15 నిమిషాల విరామం, నేపాల్లోని వరదల ఉధృతి నుండి భీమిలికి చెందిన 26 మంది యాత్రికుల ప్రాణాలను కాపాడాయి. వీరిలో భీమిలికి చెందిన జెడ్టీపీసీ సభ్యుడు వెంకటప్ప నాయుడుతో సహా ఎనిమిది మంది శుక్రవారం సాయంత్రం ఢిల్లీ మీదుగా భీమిలిలోని తమ ఇళ్లకు చేరుకున్నారు.
తాము ఆగస్టు 24న ఉదయం సుమారు 6 గంటలకు మానసరోవర్కు వెళ్లే మార్గంలో చైనా సరిహద్దు వైపు బయలుదేరామని వెంకటప్ప నాయుడు చెప్పారు. మూడు గంటల పాటు ప్రయాణించి 80 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళిన తర్వాత, వారు ఒక ఘాట్ రోడ్డుకు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుండి నదిపై ఉన్న వంతెన, సమీపంలోని ఒక గ్రామం కనిపించాయి. అకస్మాత్తుగా భారీగా నీటి ప్రవాహం రావడాన్ని చూసి గ్రామస్తులు అటు ఇటు పరుగులు తీయడం మేము గమనించామని తెలిపారు.
అప్పటికే రెండు బస్సులు వంతెన దాటి వెళ్ళిపోయాయి. వాటి పరిస్థితి ఏమిటో ఇంకా తెలియరాలేదు. తాము వెంటనే వాహనాన్ని వెనక్కి తిప్పి... ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి ఒక చిన్న కొండపైకి ఎక్కామని వెంకటప్ప చెప్పారు. తమకు కలిగిన అదృష్టాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, మానసరోవర్ యాత్రకు సంబంధించిన వీసాలతో రావాల్సిన తమ ట్రావెల్ ఏజెంట్ విమానం మిస్ అవ్వడం వల్ల మూడు గంటలు ఆలస్యంగా వచ్చారని ఆయన తెలిపారు.
ఒకవేళ ఆ ఏజెంట్ ముందుగానే వచ్చి ఉంటే, వారు ఉదయం 6 గంటలకు బదులుగా 3 గంటలకే బయలుదేరి ఉండేవారని, అప్పుడు వరదల్లో చిక్కుకుపోయేవారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా, దారిలో టీ తాగడం కోసం బస్సును ఆపడం వల్ల ప్రయాణం మరో 30 నిమిషాలు ఆలస్యమైంది.
తమ బృందంతో పాటు విశాఖపట్నం నుంచి నలుగురు, తాడేపల్లిగూడెం నుంచి ముగ్గురు, హైదరాబాద్కు చెందిన పలువురు యాత్రికులు వరద ఉధృతి నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డారని వెంకటప్ప తెలిపారు. తాము నేపాల్, హిమాలయాలకు వెళ్లడం ఇదే మొదటిసారి. ఆ ఉత్కంఠభరితమైన క్షణాలను తాము జీవితాంతం మర్చిపోలేమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అందుతుందని భరోసా ఇస్తూ నిరంతరం సంప్రదింపులు జరిపిన భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావుకు ఆ జెడ్పిటిసి సభ్యుడు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.