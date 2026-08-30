నేపాల్లో అద్భుతం - మూడు రోజుల తర్వాత శిథిలాల కింద ప్రాణాలతో బాలిక (Video)
నేపాల్ దేశంలో ఆకస్మిక ఘోర వరదల్లో ఒక అద్భుతం చోటుచేసుకుంది. హిమాలయ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేసిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా 650 మందికిపై మృత్యువాతపడినట్టు సమాచారం. ఈ విపత్తు జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత రుసువా జిల్లాలో మట్టి, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న ఆరేళ్ల బాలికను రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రాణాలతో కాపాడారు.
రుసువా జిల్లాలోని టిమురే ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భోటే కోశి నదికి వచ్చిన వరదల వల్ల గల్లంతైన వారి కోసం ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ బృందం శుక్రవారం గాలిస్తుండగా, శిథిలాల కింద నుంచి చిన్నారి ఏడుపులు వినిపించాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన బృందాలు బాలికను సురక్షితంగా వెలికి తీశారు.
కాగా, గత బుధవారం హిమానీనదం కూలిపోవడంతో ఈ ఆకస్మిక వరదలు సంభవించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ జలప్రళయంలో పలుప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. సహాయక బృందాలు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నాయి. కాగా, రక్షించిన బాలికకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు శనివారం ఖాట్మండుకు తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయ్యాయి.