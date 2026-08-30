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  4. Buried under debris for 3 days, 6-year-old survives Nepal flood devastation
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

నేపాల్‌లో అద్భుతం - మూడు రోజుల తర్వాత శిథిలాల కింద ప్రాణాలతో బాలిక (Video)

girl rescued alive
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (09:32 IST)
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నేపాల్ దేశంలో ఆకస్మిక ఘోర వరదల్లో ఒక అద్భుతం చోటుచేసుకుంది. హిమాలయ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేసిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా 650 మందికిపై మృత్యువాతపడినట్టు సమాచారం. ఈ విపత్తు జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత రుసువా జిల్లాలో మట్టి, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న ఆరేళ్ల బాలికను రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రాణాలతో కాపాడారు. 
 
రుసువా జిల్లాలోని టిమురే ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భోటే కోశి నదికి వచ్చిన వరదల వల్ల గల్లంతైన వారి కోసం ఆర్మ్‌డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ బృందం శుక్రవారం గాలిస్తుండగా, శిథిలాల కింద నుంచి చిన్నారి ఏడుపులు వినిపించాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన బృందాలు బాలికను సురక్షితంగా వెలికి తీశారు. 
 
కాగా, గత బుధవారం హిమానీనదం కూలిపోవడంతో ఈ ఆకస్మిక వరదలు సంభవించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ జలప్రళయంలో పలుప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. సహాయక బృందాలు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నాయి. కాగా, రక్షించిన బాలికకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు శనివారం ఖాట్మండుకు తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయ్యాయి. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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