వైకాపా నేత మాజీ మంత్రి ధర్మానపై కేసు నమోదు
వైకాపా సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాద రావుపై కేసు నమోదైంది. శ్రీకాకుళం గ్రామీణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గృహనిర్మాణ శాఖ శ్రీకాకుళం డీఈఈ వి.వి.సత్యాజీ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఈ కేసును నమోదు చేశారు. శ్రీకాకుళం గ్రామీణ మండల పరిధిలోని కుందువానిపేట గ్రామంలో హుద్హుద్ తుఫాను సమయంలో నష్టపోయిన మత్స్యకార కుటుంబాలకు అప్పటి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఇళ్లు మంజూరు చేసింది. సుమారు 250 మందికి వాటిని అప్పగించారు. మరికొందరికి ఇవ్వాల్సి ఉంది. పంపిణీ సమయంలో లబ్ధిదారులు లేని కారణంగా కొన్నింటిని అలాగే వదిలేశారు.
వైకాపాకు చెందిన మత్స్యకారులు కలెక్టర్ను కలిసి ఇళ్లు అప్పగించాలని విన్నవించారు. ఈ నేపథ్యంలో గత మే 14న గ్రామాన్ని సందర్శించిన మాజీమంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు, జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు రుప్ప దివ్య, ఆరుగురు మత్స్యకారులతో బలవంతంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గృహ ప్రవేశాలు నిర్వహించారు. దీంతో ఆ 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు గ్రామీణ ఎస్ఐ సురేష్ తెలిపారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.