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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (09:52 IST)

వాషింగ్టన్ మరోసారి షాక్.. స్తంభించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రొయ్యల ఎగుమతి

Prawns
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (09:52 IST)
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అమెరికా సుంకాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రొయ్యల ఎగుమతి పరిశ్రమ దాదాపుగా స్తంభించిపోయిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత, ఈ రంగం వాషింగ్టన్ నుండి మరోసారి ఒక షాక్‌ను ఎదుర్కొంటోంది. సెప్టెంబర్ 15, 2026న, రష్యా చమురు, గ్యాస్‌ను గణనీయమైన పరిమాణంలో కొనుగోలు చేసే దేశాలపై 100శాతం వరకు సుంకాలు విధించే అధికారాన్ని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఇచ్చే ఒక చట్టాన్ని యూఎస్ హౌస్ రూల్స్ కమిటీ పరిశీలించింది.
 
100శాతం సుంకాలకు లోబడి ఉండే అవకాశం ఉన్న దేశాల జాబితాలో భారతదేశాన్ని ప్రత్యేకంగా పేర్కొంటూ ఒక సవరణను సమర్పించారు. కానీ రూల్స్ కమిటీ ఆ సవరణను, అలాగే విస్తృత ద్వితీయ-సుంకం నిబంధనను తొలగించే మరో సవరణను కూడా తిరస్కరించింది. 
 
అందువల్ల, ఈ బిల్లు హౌస్ ప్రక్రియలో ముందుకు సాగుతున్నప్పటికీ, దానిలోని సుంకాలకు సంబంధించిన అధికారం అలాగే కొనసాగుతుంది. అంతమాత్రాన అమెరికా భారతదేశంపై కొత్తగా 100 శాతం సుంకాన్ని విధించిందని అర్థం కాదు. ఈ చట్టం, చట్టంగా మారడానికి ముందు ఇంకా హౌస్ ఆమోదం పొంది, శాసన ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. ఆ తర్వాత కూడా, ఈ సుంకం అనేది యూఎస్ అధ్యక్షుడికి అందుబాటులో ఉండే అధికారం మాత్రమే అవుతుంది.
 
అంతేగానీ భారతీయ వస్తువులపై దానంతట అదే విధించే 100 శాతం పన్ను కాదు. ప్రతినిధుల సభ పరిశీలనకు ముందే, సెనేట్ ఆమోదించిన ఈ చట్టం 86-11 ఓట్లతో సెనేట్‌లో ఆమోదం పొందింది. భారతదేశం, చైనాతో సహా పలు దేశాలపై 100 శాతం వరకు సుంకాలను విధించే అధికారాన్ని కల్పించగలదు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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