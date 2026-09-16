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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (15:51 IST)

భారత్‌లో వార్షిక మొత్తం విక్రయాల్లో 1 బిలియన్ డాలర్‌ను అధిగమించిన అమెజాన్ నౌ

Amazon now
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (15:51 IST)
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బెంగళూరు: తన అల్ట్రా-ఫాస్ట్ డెలివరీ సేవ అమెజాన్ నౌ గత మూడు నెలల్లో భారత్‌లో వార్షిక మొత్తం విక్రయాల్లో 1 బిలియన్ డాలర్‌ను అధిగమించిందని అమెజాన్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ప్రతి క్వార్టర్‌లో అమెజాన్ నౌ ఆర్డర్లు రెట్టింపు అయ్యాయి, ఇది అమెజాన్ ఇండియా చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఇ-కామర్స్ వ్యాపారంగా మారింది.
 
పండుగ సీజన్‌కు ముందు కంపెనీ 10 వారాల కంటే తక్కువ సమయంలో అమెజాన్ నౌ ను 4 రెట్లు ఎక్కువ నగరాలకు విస్తరించి, నిమిషాల్లో డెలివరీని భారత్‌లోని 60కి పైగా నగరాలు & పట్టణాలకు తీసుకెళ్లింది. మెట్రో నగరాలు కాకుండా, ఈ సేవ పదుబిద్రి, తిరుపతి, గుంటూరు, గురుదాస్‌పూర్, జలంధర్, వెల్లూరు, ధార్వాడ్, వరంగల్ & బెర్హంపూర్ వంటి పట్టణాల్లోని కస్టమర్లకు కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆర్డర్లు 750కి పైగా మైక్రో-ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్ మరియు అర్బన్ ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్ కేంద్రాల నెట్‌వర్క్ ద్వారా నిమిషాల్లో డెలివర్ చేయబడతాయి.
 
సమీర్ కుమార్, కంట్రీ మేనేజర్, అమెజాన్ ఇండియా,"చాలా తక్కువ కాలంలో, అమెజాన్ నౌ భారత్‌లో వార్షిక మొత్తం విక్రయాల్లో 1 బిలియన్ డాలర్‌ను అధిగమించింది, ఇది అమెజాన్ ఇండియా చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఇ-కామర్స్ బిజినెస్ యూనిట్‌గా మారింది. ప్రతి క్వార్టర్‌లో ఆర్డర్లు రెట్టింపు అవుతుండటంతో, కస్టమర్ల ఈ స్పందనకు మేము వినమ్రులమవుతున్నాము. దీపావళి నాటికి 100 నగరాలకు విస్తరించే మార్గంలో మేము ఉన్నాం, నిమిషాల్లో డెలివరీని ఉత్తరాన గురుదాస్‌పూర్ & హోషియార్‌పూర్ నుండి దక్షిణాన వెంబాయం & అలంకోడ్ వరకు తీసుకువెళుతున్నాం. ఈ పండుగ సీజన్‌లో దేశవ్యాప్తంగా కస్టమర్లు అత్యంత వేగంతో అతి విస్తృత ఎంపిక డెలివరీని ఆశించవచ్చు."
 
2026 జూన్‌లో, దేశవ్యాప్తంగా 300కి పైగా నగరాల్లోని కస్టమర్లకు అమెజాన్ నౌ ను విస్తరించడం ద్వారా భారత్‌లో అతిపెద్ద 'డెలివరీ-ఇన్-మినిట్స్' నెట్‌వర్క్‌ను నిర్మించే ప్రణాళికలను అమెజాన్ ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా కస్టమర్లకు విక్రేతల ఉత్పత్తుల అతిపెద్ద ఎంపికను, వారికి అవసరమైనప్పుడు, అందించడానికి కంపెనీ తన ప్రత్యేక ఫుల్‌ఫిల్‌మెంట్ మౌలిక సదుపాయాలను నిరంతరం విస్తరిస్తోంది: వేలాది ఉత్పత్తులు నిమిషాల్లో లేదా కొన్ని గంటల్లో డెలివర్ అవుతాయి, ఒక మిలియన్‌కు పైగా విస్తృత ఎంపిక అదే రోజు, నాలుగు మిలియన్లకు పైగా మరుసటి రోజు మరియు మిలియన్ల కొద్దీ అపరిమిత, ఉచిత Prime డెలివరీతో చేరుకుంటాయి.
 
అమెజాన్ నౌ లోని విక్రేతలు నిత్యావసర వస్తువుల విస్తృత ఎంపికను అందిస్తారు. కిరాణా (పండ్లు & కూరగాయలు మరియు ఫ్రోజెన్ ఫుడ్‌తో సహా), పర్సనల్ కేర్, ఫ్యాషన్ & బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ నుండి చిన్న ఉపకరణాలు, హోమ్ & కిచెన్ ఉత్పత్తులు మరియు మరిన్ని, ఇవన్నీ నిమిషాల్లో డెలివర్ చేయబడతాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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