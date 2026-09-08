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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (19:01 IST)

క్రియేటర్ కనక్షన్స్‌ను ప్రారంభించిన అమేజాన్: 1.65 లక్షల క్రియేటర్లకు సహాయం చేసే లక్ష్యం

Nidhi
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (19:03 IST)
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బెంగళూరు: సంబంధిత బ్రాండ్ కాంపైన్స్‌తో నేరుగా అర్హత కలిగిన క్రియేటర్స్‌ను కలపడానికి రూపొందించబడిన కొత్త కార్యక్రమం క్రియేటర్ కనక్షన్స్‌ను భారతదేశంలో ప్రారంభించామని అమేజాన్ ఈరోజు ప్రకటించింది. పనితీరు ఆధారిత నిమగ్నత ద్వారా అదనపు సంపాదన అవకాశాలను ప్రారంభించడానికి వారికి వీలు కల్పించింది. 1.65 లక్షల మందికి పైగా ఉన్న అమేజాన్ వారి విస్తరిస్తున్న క్రియేటర్ కమ్యూనిటీలోని క్రియేటర్స్‌కు ఈ కార్యక్రమం దశలవారీగా అందుబాటులోకి తీసుకురాబడుతుంది.
 
తమ ప్రొఫైల్, ప్రేక్షకులు, కంటెంట్ ఆధారంగా కాంపైన్లను సిఫారసు చేయడం ద్వారా బ్రాండ్ సహకారాల్లో క్రియేటర్లు ఏవిధంగా పాల్గొంటారని క్రియేటర్ కనక్షన్స్ సరళం చేస్తుంది, తమ ఆసక్తులతో అనుసంధానమైన కాంపైన్లను బ్రౌజ్ చేయడానికి కూడా వారికి అనుమతి ఇస్తుంది. ఉదాహరణకు, వినియోగదారు సాంకేతికతలో ఆసక్తి కలిగిన ప్రేక్షకులతో ఉన్న టెక్ క్రియేటర్ పాల్గొంటున్న స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ నుండి సంబంధిత కాంపైన్‌ను సిఫారసు చేయవచ్చు; క్రియేటర్ పాల్గొనడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు, తమ అనుబంధ లింక్ ద్వారా కాంపైన్‌ను భాగస్వామ్యం చేయవచ్చు. అర్హత కలిగిన క్లిక్స్ మరియు సంభాషణలు ద్వారా సంపాదించవచ్చు.
 
1.65 లక్షల క్రియేటర్లు కంటే ఎక్కువమంది ఇప్పటికే అమేజాన్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉన్నారు. కస్టమర్లు ఉత్పత్తులను కనుగొనడంలో మరియు మరింత అవగాహనతో కూడిన షాపింగ్ నిర్ణయాలు చేయడంలో సహాయపడుతున్నారు. ఈ ఏడాది, క్రియేటర్ ఆధారిత ఆవిష్కరణ అమెజాన్లో 6 కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి తోడ్పడింది. క్రియేటర్-ఆధారిత వాణిజ్యం కూడా మెట్రోలను మించి పంపిణీ అవడం పెరిగింది, సుమారు 70% క్రియేటర్ ఆధారిత కొనుగోళ్లు నాన్-మెట్రో నగరాల నుండి వస్తున్నాయి, ప్రాంతీయ మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న క్రియేటర్స్ యొక్క పెరుగుతున్న బాధ్యతను తెలియచేస్తున్నాయి. నగరాలు, సమాజాల్లో క్రియేటర్ల కోసం బ్రాండ్ అవకాశాలకు క్రియేటర్ కనక్షన్స్ మరింత యాక్సెస్‌ను పెంచుతున్నాయి.
 
నేటి కాలంలో క్రియేటర్స్ నిజాయితీగా, మంచి ప్రతిఫలం ఇచ్చే మరియు తమ ప్రేక్షకుల కోసం తాము సృష్టించే విలువకు అనుగుణంగా ఉండే ఆదాయ ఆర్జన అవకాశాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అర్హులైన క్రియేటర్లను తమ కంటెంట్, ఆసక్తులకు సరిపోయే సంబంధిత బ్రాండ్ క్యాంపైన్లతో అనుసంధానించడం ద్వారా ఆ ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి క్రియేటర్ కనక్షన్స్ రూపొందించబడింది. ఎంగేజ్మెంట్, కన్వర్షన్స్ రెండిటికీ బహుమతులు ఇవ్వడం ద్వారా, మేము క్రియేటర్లు మరింత అర్థవంతమైన సంపాదన అవకాశాలను ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతున్నాము. తమ ప్రేక్షకులు విశ్వసించే ప్రామాణికమైన కంటెంట్‌ను సృష్టించడాన్ని మేము కొనసాగిస్తున్నాము అని నిథి ఠక్కర్, సోషల్ కామర్స్ ప్రధాన అధికారి- ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్, అమేజాన్ అన్నారు.
 
ఈ సరికొత్త కార్యక్రమం, క్రియేటర్ కనక్షన్స్ యొక్క ప్రారంభాన్ని ఆహ్వానిస్తూ, పాప్యులర్ బ్యూటీ- లైఫ్ స్టైల్ క్రియేటర్ షెహరాజాద్ ష్రాఫ్ ఇలా అన్నారు, అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్‌కు ముందు క్రియేటర్ కనక్షన్స్‌ను ప్రారంభించడం అనేది ఎక్కువ ఆర్గానిక్ కంటెంట్‌ను రూపొందించే క్రియేటర్లకు ఒక అతుల్యమైన విషయం. ఇది మా వంటి క్రియేటర్లకు మా కంటెంట్‌చే ప్రోత్సహించబడిన సేల్స్ నుండి సంపాదించడానికి మరియు మేము వాస్తవంగా ప్రేమించే ఉత్పత్తుల గురించి మాట్లాడటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. పండగ సీజన్ సమీపిస్తున్న సందర్భంలో, ప్రజలు చురుకుగా డీల్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు, ఈవిధంగా క్రియేటర్లు ఉత్పత్తులను భాగస్వామం చేసుకుంటూ ఆర్గానిక్ కంటెంట్ ద్వారా సంపాదించవచ్చు. ఇది క్రియేటర్లు మరియు కస్టమర్లు ఇరువురికీ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
 
అమేజాన్ క్రియేటర్లు సుస్థిరమైన వ్యాపారాలను రూపొందించడంలో సహాయపడటంతో పాటు వినియోగదారులకు షాపింగ్‌ను మరింత ఆకర్షణీయంగా, సందర్భానికి తగినట్లుగా, ఉపయోగకరంగా మార్చడమే అమేజాన్ లక్ష్యం. క్రియేటర్ కనక్షన్స్ అమేజాన్ వారి క్రియేటర్ కార్యక్రమాలైన అమేజాన్ ఇన్ ఫ్లూయెన్సర్ ప్రోగ్రాం, అమేజాన్ లైవ్, క్రియేటర్ సెంట్రల్, క్రియేటర్ యూనివర్శిటీ వంటి వాటపై ఆధారపడింది. మొత్తంగా, ఈ కార్యక్రమాలు కంటెంట్ ను సృష్టించడానికి, కమ్యూనిటీస్‌ను రూపొందించడానికి, తమ ప్రభావాన్ని ఆదాయంగా మార్చుకోవడానికి, కస్టమర్ల షాపింగ్ ప్రయామంలో పాల్గొనడానికి   క్రియేటర్లకు వివిధ మార్గాలను ఇస్తాయి. లైవ్ షాపింగ్, కొనుగోలు చేయగల కంటెంట్ వంటి క్రియేటర్ ఆధారిత ఫార్మాట్స్ కస్టమర్లు ఉత్పత్తులను కనుగొనడంలో, తమ ఫీచర్లను అర్థం చేసుకోవడంలో, మరింత అవగాహనతో కూడిన కొనుగోలు నిర్ణయాలు చేయడానికి సహాయపడతాయి.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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