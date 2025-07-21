నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసే రాఖీ స్టోర్ను ప్రారంభించిన అమెజాన్ నౌ
బెంగళూరు: రాబోయే పండుగల సీజన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వినియోగదారుల కోసం అమెజాన్ నౌ తన ప్రత్యేక రాఖీ స్టోర్ను ప్రారంభించింది. ఇందులో 500కు పైగా ప్రత్యేకమైన రాఖీలు, పండుగకు అవసరమైన వస్తువులు, స్వీట్లు మరియు బహుమతులు ఒకేచోట లభించనున్నాయి. అమెజాన్ నౌ పనిచేస్తున్న నగరాల్లో వీటన్నింటినీ నిమిషాల్లోనే డెలివరీ చేస్తారు. ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్నా లేదా చివరి నిమిషంలో షాపింగ్ చేసినా, వినియోగదారులు రక్షాబంధన్ వేడుకలకు అవసరమైనవన్నీ ఒకే చోట సౌకర్యవంతంగా పొందవచ్చు. ఇక్కడ రాఖీలు ₹19 కంటే తక్కువ నుంచి, ప్రత్యేకమైన రాఖీల ఎంపికతో పాటు స్వీట్లు, బహుమతులు ₹99 నుండి ప్రారంభమవుతాయి.
ఈ సందర్భంగా అమెజాన్ నౌ డైరెక్టర్ నిశాంత్ సర్దానా గారు మాట్లాడుతూ, తోబుట్టువుల మధ్య ఉండే ప్రత్యేక బంధాన్ని జరుపుకునే భారతదేశపు అత్యంత ఆదరణ పొందిన పండుగలలో రక్షా బంధన్ ఒకటి. అమెజాన్ నౌలో, మా వినియోగదారుల కోసం పండుగ షాపింగ్ను మరింత వేగంగా, సులభంగా, అర్థవంతంగా చేయడానికి మేము నిరంతరం మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాము. మా రాఖీ స్టోర్ 500కు పైగా ప్రత్యేకమైన రాఖీలు, పండుగకు అవసరమైన వస్తువులు, బహుమతి ఎంపికలను ఒకే చోట చేర్చి, నిమిషాల్లో డెలివరీ చేస్తుంది. రాఖీ వైబ్ చెక్ క్విజ్, వినియోగదారులు తమ తోబుట్టువుతో పంచుకునే ప్రత్యేక బంధాన్ని ఉత్తమంగా ప్రతిబింబించే రాఖీలను కనుగొనడంలో సహాయపడటం ద్వారా, ఈ అనుభవానికి ఒక ఆహ్లాదకరమైన, వ్యక్తిగతీకరించిన అంశాన్ని జోడిస్తుంది, తద్వారా పండుగ బహుమతులను మరింత అర్థవంతంగా చేస్తుంది అని అన్నారు ఆయన.
ది రాఖీ స్టోర్ అనేది డిజిటల్, పర్సనలైజ్డ్, ఆధ్యాత్మిక, పిల్లల, ప్రీమియం వంటి వివిధ విభాగాలలో 500కి పైగా ప్రత్యేకమైన రాఖీలను అందిస్తోంది. వినియోగదారులు డిజిటల్, QR మరియు NFC-ఆధారిత రాఖీలు, DIY మరియు 'రాఖీ హగ్ కార్డ్స్' (Rakhi Hug Cards), ఆశీర్వదించబడిన మరియు హనుమాన్ చాలీసా రాఖీలు, పిల్లలు మరియు పెంపుడు జంతువుల కోసం రాఖీలు, భయ్యా-భాభి రాఖీలు, అలాగే 'ఈవిల్ ఐ' (Evil Eye) మరియు స్వరోవ్స్కీ క్రిస్టల్ రాఖీలు వంటి అనేక రకాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు.
రాఖీ స్టోర్లో డిజిటల్, వ్యక్తిగతీకరించిన, ఆధ్యాత్మిక, పిల్లల మరియు ప్రీమియం కలెక్షన్లతో సహా 500కు పైగా ప్రత్యేకమైన రాఖీలు ఉన్నాయి. కస్టమర్లు డిజిటల్, క్యూఆర్ మరియు ఎన్ఎఫ్సి-ప్రారంభించబడిన రాఖీలు, DIY మరియు రాఖీ హగ్ కార్డ్ లు, బ్లెస్డ్ మరియు హనుమాన్ చాలీసా రాఖీలు, పిల్లలు మరియు పెంపుడు రాఖీలు, భయ్యా-భాభి రాఖీలు, ఈవిల్ ఐ మరియు స్వరోవ్స్కీ క్రిస్టల్ రాఖీలు వంటి అనేక ఇతర వాటిని అన్వేషించవచ్చు.
పండుగ షాపింగ్ కోసం ఒకే చోట అన్ని వస్తువులు లభించేలా రూపొందించబడిన 'రాఖీ స్టోర్', ఈ పండుగను జరుపుకోవడానికి అవసరమైన ప్రతిదాన్నీ ఒకచోట చేర్చింది. FNP, Oye Happy, Ugaoo, IGP మరియు మరెన్నో బ్రాండ్ల నుండి రాఖీలు, రోలీ చావల్ కాంబో నుండి చాక్లెట్లు, స్వీట్లు, గ్రూమింగ్ ఉత్పత్తులు, బ్యూటీ ఎసెన్షియల్స్, స్నాక్స్, స్టేషనరీ మరియు మరెన్నో ఇక్కడ లభిస్తాయి. దీనితో ఒకే ఆర్డర్లో పండుగ షాపింగ్ను పూర్తి చేయడం సులభం అవుతుంది. ఈ అనుభవానికి వ్యక్తిగత స్పర్శను జోడిస్తూ, అమెజాన్ నౌ 'రాఖీ వైబ్ చెక్ క్విజ్ ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఇది 30-సెకన్ల ఇంటరాక్టివ్ క్విజ్, ఇది వినియోగదారులు తమ తోబుట్టువుతో పంచుకునే ప్రత్యేక బంధం ఆధారంగా సరైన రాఖీని కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది. వారు 'సర్టిఫైడ్ మెనస్', 'రైడ్ ఆర్ డై', 'ఫ్యామిలీ షీల్డ్', 'లాంగ్ డిస్టెన్స్ బాండ్' లేదా '2AM కాల్' వంటి ఏ రకమైన వారైనా, వారి బంధాన్ని ఉత్తమంగా ప్రతిబింబించే రాఖీల ఎంపికను ఈ క్విజ్ సిఫార్సు చేస్తుంది.
ఆద్భుతమైన రాఖీలు, పండుగకు అవసరమైన వస్తువుల నుండి చివరి నిమిషంలో ఇచ్చే బహుమతుల వరకు, అమెజాన్ నౌ అన్నీ నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసి, ఈ పండుగను జరుపుకోవడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. ప్రైమ్ సభ్యులకు ₹99 మరియు ప్రైమ్-యేతర సభ్యులకు ₹149 పైబడిన ఆర్డర్లపై, ఎలాంటి హ్యాండ్లింగ్ ఫీజు మరియు అదనపు ఛార్జీలు లేకుండా ఉచిత డెలివరీని వినియోగదారులు పొందవచ్చు. తమ పిన్ కోడ్లో ఈ సేవ అందుబాటులో ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడానికి, వినియోగదారులు అమెజాన్ యాప్ను తెరిచి, పై బ్యానర్పై ఉన్న ‘లైట్ నింగ్ ’ నౌ (Now) చిహ్నం కోసం చూడవచ్చు.