కేసీఆర్ బాటలో కవిత.. పేదలందరికీ ఒక్కో ఎకరం భూమి.. ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుందా?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమిని ఇస్తామని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గతంలో హామీ ఇచ్చారు. అప్పటి ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేసినప్పటికీ, దళితులలోని ఒక చిన్న వర్గానికి మాత్రమే దీనిని అందించగలిగింది. ఈ పథకం పొందని వారు, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ఇతర వర్గాలు బీఆర్ఎస్కు వ్యతిరేకంగా మారి, 2023 ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీని అధికారానికి దూరం చేశాయి. ఇటీవల కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించిన కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత కూడా అటువంటి హామీనే ఇస్తున్నారు.
తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రంలోని భూమి లేని పేదలందరికీ ఒక్కో ఎకరం భూమిని ఇస్తామని కవిత ఇటీవల ఒక విలేకరుల సమావేశంలో ప్రకటించారు. మొదటగా, భూముల ధరలు విపరీతంగా పెరగడం, ప్రభుత్వ భూములు అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల భూసేకరణ చాలా కష్టంగా మారింది. కాబట్టి ఇలాంటి పథకాలు ఆచరణలో సాధ్యం కాకపోవచ్చు.
ఒకవేళ దీనిని కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన దళిత బంధు పథకం తరహాలో అమలు చేస్తే, అది పార్టీకి మేలు కంటే కీడే ఎక్కువగా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, లబ్ధిదారుల సంఖ్యను నియంత్రణలో ఉంచడానికి ప్రభుత్వాలు సహజంగానే అనేక షరతులను విధిస్తాయి. దీనివల్ల పథకం వర్తించని ప్రజలు ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తిని లేదా వ్యతిరేకతను పెంచుకుంటారు.
కాబట్టి, ఇలాంటి పథకాల జోలికి వెళ్లకపోవడం లేదా వాటిని ప్రకటించకపోవడమే మంచిది. అలాగే, సంప్రదాయ పార్టీల సాధారణ రాజకీయాలకు భిన్నంగా కవిత ఏదైనా కొత్త ఆలోచన చేయాలి. ప్రజలు ఆ భిన్నత్వాన్ని లేదా మార్పును గుర్తిస్తేనే ఆమెకు విజయావకాశాలు ఉంటాయి.