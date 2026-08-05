Back With Jagan? విజయసాయి రెడ్డి రాజకీయ ప్రకటన.. తిరిగి జగన్ గూటికి చేరుతారా?
2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఘోర పరాజయం తర్వాత జగన్ వర్గానికి దూరమయ్యేంత వరకు, విజయసాయిరెడ్డి చాలా ఏళ్లపాటు ఆ శిబిరంలో కీలక వ్యక్తిగా ఉన్నారు. రాజకీయాలకు పూర్తిగా స్వస్తి పలికి వ్యవసాయం చేసుకుంటానని గతంలో ప్రకటించినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆయన తిరిగి రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆయన బీజేపీలో చేరడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఆ పార్టీ అధిష్టానం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ కోసం వేచి చూస్తున్నారని గతంలో అనేక కథనాలు వచ్చాయి. అయితే అది కార్యరూపం దాల్చలేదు.
Jagan
దాంతో ఆయన తిరిగి జగన్ గూటికి చేరాలని చూస్తున్నారనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరడం మరియు జగన్తో మళ్లీ సంబంధం పునరుద్ధరించుకోవడంపై జరుగుతున్న చర్చల నేపథ్యంలో, ఆయన సోషల్ మీడియాలో ఒక ముఖ్యమైన సందేశాన్ని పంచుకున్నారు.
"నా రాజకీయ పునఃప్రవేశం, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు, కార్యాచరణ వ్యూహాన్ని త్వరలోనే మీడియా మిత్రులతో జరిపే సమావేశంలో ప్రకటిస్తాను. నాది స్వతంత్ర ఆలోచనా విధానం. ఎటువంటి ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలు లేదా ప్రభావాలకు లొంగిపోకుండా, రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ఆత్మగౌరవంతో నిర్భయంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటాను." అని తెలిపారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో విజయసాయిరెడ్డి సొంతంగా కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి, రాజకీయాల్లో చెప్పుకోదగ్గ ప్రభావం చూపడం ఆచరణ సాధ్యం కాని విషయం. కాబట్టి, ఆయన ముందున్న ఏకైక మార్గం తిరిగి జగన్ వర్గంలో చేరడమే, కానీ అది కూడా అంత సులభం కాకపోవచ్చునని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.