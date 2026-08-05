ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలకు హాజరైన అమీర్ ఖాన్, అశుతోష్ గోవారికర్
బాలీవుడ్ టు టాలీవుడ్ నటుడు ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలు బుధవారం ముంబైలో జరిగాయి. బ్లడ్ క్యాన్సర్తో పోరాడుతూ 74 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూసిన ఆయనకు తుది నివాళులర్పించేందుకు సినీ రంగానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. : అమీర్ ఖాన్, దర్శకుడు అశుతోష్ గోవారికర్ నివాళులర్పించారు. ప్రదీప్ రావత్ కుటుంబ సభ్యులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
Pradeep Rawat's funeral in Mumbai; Aamir Khan
ప్రదీప్ రావత్ మృతి పట్ల పవన్ కళ్యాణ్, విష్ణు మంచు, ప్రభుదేవా సంతాపం తెలిపారు. 'తెరపై పవర్ఫుల్, తెర వెనుక వినమ్రుడు' నటుడు ప్రదీప్ రావత్ అగ్రశ్రేణి తారలతో కలిసి అనేక తెలుగు సినిమాల్లో నటించారు. ఆయన మృతి పట్ల సినీ ప్రముఖులు మరియు అభిమానుల నుండి సంతాప సందేశాలు వెల్లువెత్తాయి.
ప్రదీప్ రావత్ హిందీ టెలివిజన్ మరియు బాలీవుడ్లో తన కెరీర్ను ప్రారంభించినప్పటికీ, ఆయన తెలుగు మరియు తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ఆదరణ పొందిన విలన్లలో ఒకరిగా నిలిచారు. పవన్ కళ్యాణ్ మరియు విష్ణు మంచు ఆయన మృతికి సంతాపం తెలుపుతూ, ఆయనతో తమకున్న జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ సంతాపం
నటుడు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన పవన్ కళ్యాణ్, 'X' (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా ప్రదీప్ మృతికి సంతాపం తెలిపారు మరియు వారిద్దరి మధ్య ఉన్న జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు. ఆయన తెలుగులో ఇలా రాశారు: "శ్రీ ప్రదీప్ రావత్ గారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి. ప్రముఖ నటుడు శ్రీ ప్రదీప్ రావత్ గారి మరణం ఎంతో బాధాకరం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను."