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  4. YCP Candidate Kamireddy Satyanarana Reddy Won ZPTC From Jail
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 9 November 2026 (08:13 IST)

జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న వైకాపా నేత విజయం

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (08:13 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మున్సిపల్ ఎన్నికలు సాఫీగా ముగిశాయి. ఈ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అనూహ్య పరిణామ ఘటనలు కొన్ని చోటుచేసుకున్నాయి. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన జనసేన అభ్యర్థి ఓట్ల లెక్కింపునకు ఒక్క రోజు ముందు గుండెపోటుతో చనిపోయింది. కానీ, ఓట్ల లెక్కింపులో ఆమె ఘన విజయం సాధించింది. అలాగే ఓ కేసులో అరెస్టయి రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న వైకాపా నేత ఒకరు... జైలులో ఉండే ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఒక్క రోజు కూడా ప్రచారం చేయకుండా విజయం సాధించి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలోని పెళ్లకూరు జడ్పీటీసీ స్థానానికి వైసీపీ తరపున కామిరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి పోటీ చేశారు. అయితే, ఆయన ఒక హత్యాయత్నం కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటూ ప్రస్తుతం నెల్లూరు సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నారు. ఈ కారణంగా నామినేషన్ దాఖలు చేసిన తర్వాత ఆయన ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
 
ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఆయన గెలుపు బాధ్యతలను కుటుంబ సభ్యులు తమ భుజాలపై వేసుకున్నారు. మండలంలోని ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి ఇంటికి కాలినడకన వెళ్లి ఓటర్లను కలిశారు. సత్యనారాయణ రెడ్డిపై ఉన్న కేసుల గురించి వివరిస్తూ, ఆయనకు స్థానికంగా ఉన్న పలుకుబడిని, ప్రజా సంబంధాలను గుర్తు చేస్తూ ప్రచారం నిర్వహించారు. ఆయన గెలుపు కోసం అహర్నిశలు శ్రమించారు.
 
కుటుంబ సభ్యుల కష్టం, సత్యనారాయణ రెడ్డికి క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న బలమైన ప్రజా మద్దతు ఫలించాయి. తాజాగా వెలువడిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆయన తన సమీప టీడీపీ అభ్యర్థిపై ఏకంగా 1,719 ఓట్ల భారీ ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. సాధారణంగా అభ్యర్థులు రేయింబవళ్లు ప్రజల్లో ఉండి, విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తేనే గెలుపు సాధ్యమయ్యే నేటి రాజకీయాల్లో, జైలులో ఉండి కూడా ఇంతటి ఘనవిజయం సాధించడం ఒక అరుదైన ఘటనగా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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