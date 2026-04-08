అమెజాన్లో భారీగా ఉద్యోగాల కోత?
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్లో మరోమారు భారీగా ఉద్యోగాల్లో కోత విధించనున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. వచ్చే నెలలో దాదాపు 14 వేల మంది ఉద్యోగులను విధుల నుంచి తొలగించనున్నట్టు ఆసియా బిజినెస్ ఔట్ లుక్ వెల్లడించింది.
మేలో చేపట్టనున్న ఈ తొలగింపుల్లో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, రిటైల్తో పాటు మానవ వనరుల విభాగాలలోని ఉద్యోగులపై ప్రభావం పడనుందని నివేదికలు తెలిపాయి. అయితే ఈ విషయంపై అమెజాన్ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
2025 చివరి నాటికి అమెజాన్ 14 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించగా.. ఈ ఏడాది జనవరిలో 16 వేల మందిపై వేటు వేసింది. ఇటీవల వేలాది మంది ఉద్యోగులను తొలగించిన కంపెనీల్లో ఒరాకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, టీసీఎస్, యాక్సెంచర్ ఉన్నాయి. మెటా సైతం 15 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించడానికి యోచిస్తున్నట్టు సమాచారం.