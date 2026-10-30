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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 30 October 2026 (12:35 IST)

రేషన్ బియ్యాన్ని పాలిష్ చేసి.. కిలోకు వందరూపాయని అమ్మేశారు..

Rice
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (12:35 IST)
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హైదరాబాద్ కర్మన్‌ఘాట్‌లో, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (పీడీఎస్) కోసం ఉద్దేశించిన బియ్యాన్ని, నాణ్యమైన బియ్యం అని ప్యాక్ చేసి వినియోగదారులకు అమ్ముతున్న దుకాణాలపై పౌర సరఫరాలు, నిఘా శాఖ అధికారులు సమన్వయంతో దాడులు నిర్వహించారు. సుమారు రూ. 2,000 కోట్ల విలువైన ఈ కుంభకోణంలో, రేషన్ బియ్యాన్ని పాలిష్ చేసి వివిధ బ్రాండెడ్ పేర్లతో అమ్ముతున్నట్లు ఈ దాడులలో వెల్లడైంది. 
 
నాణ్యమైన బియ్యం (సన్న బియ్యం) ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో, వ్యాపారులు రేషన్ బియ్యంను ప్రాసెస్ చేసి, మార్కెట్లో కిలోకు రూ. 80 నుంచి రూ. 100 మధ్య ధరకు అమ్ముతున్నారు. ఒక సమాచారం మేరకు అధికారులు కర్మన్‌ఘాట్ ప్రాంతానికి చేరుకోవడంతో, గురువారం పలువురు వ్యాపారులు తమ దుకాణాలను మూసివేశారు. 
 
కొన్ని బియ్యం డిపోలు సరైన వ్యాపార లైసెన్సులు లేకుండా పనిచేస్తున్నాయని కూడా అధికారులు కనుగొన్నారు. పేదల కోసం ఉద్దేశించిన రేషన్ బియ్యం అక్రమంగా బహిరంగ మార్కెట్‌లోకి చేరుతోందా, ఈ దందా వెనుక ఎవరున్నారు, బియ్యాన్ని ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తున్నారు. ఏ ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు వంటి పలు కోణాల్లో అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 
బియ్యం నాణ్యత, అక్రమాల స్థాయికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు జరుగుతున్న విచారణలో వెల్లడి కానున్నాయి. అంబర్‌పేట, ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్, మెహదీపట్నం, నాంపల్లి సర్కిళ్ల పరిధిలోని 10 బియ్యం వ్యాపార సంస్థలలో తనిఖీలు నిర్వహించగా, పలు అక్రమాలు, నిబంధనల ఉల్లంఘనలు గుర్తించినట్లు పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ వ్యాపారులపై కేసులు నమోదు చేశారు. 
 
ప్రధాన ఉల్లంఘనలలో అవసరమైన వ్యాపార అనుమతులు (ట్రేడ్ లైసెన్స్‌లు) లేకుండా కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం వంటివి ఉన్నాయి. రెండు సంస్థలలో బియ్యం బస్తాలు తక్కువ బరువుతో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఒక చోట, 26 కిలోలు ఉండాల్సిన బ్రాండెడ్ బియ్యం బస్తాలో కేవలం 24.960 కిలోలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మరొక సంస్థలో కూడా ఇలాంటి ఉదంతమే వెలుగుచూసింది. 
 
ధృవీకరించబడని తూకం యంత్రాలను ఉపయోగించడం, గడువు ముగిసిన ధృవీకరణ కలిగిన యంత్రాలను వాడటం, మరియు వాణిజ్య లావాదేవీల కోసం తూకం యంత్రాలను ఉపయోగించకపోవడం వంటి అంశాలపై లీగల్ మెట్రాలజీ యాక్ట్, 2009 కింద కేసులు నమోదు చేశారు. 
 
కొన్ని బియ్యం బస్తాలపై తయారీదారు పేరు, ఇతర నిర్దేశిత సమాచారం లేకపోవడంతో చర్యలు తీసుకున్నాం. తనిఖీల సందర్భంగా కొన్ని వ్యాపార సంస్థలలో జీఎస్‌టీ, రిజిస్ట్రేషన్లు, ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ, లైసెన్స్‌లకు సంబంధించి అక్రమాలు బయటపడ్డాయని ఒక అధికారి తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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