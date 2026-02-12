ఐసిఐసిఐ ప్రు స్మార్ట్ కిడ్ 360తో మీ పిల్లల భవిష్యత్తును సురక్షితం చేసుకోండి
ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తమ నూతన ప్లాన్ ఐసిఐసిఐ ప్రు స్మార్ట్ కిడ్ 360ను విడుదల చేసింది. ఇది దీర్ఘకాలిక పొదుపు పథకం. తమ పిల్లల భవిష్యత్తు ఆర్థిక అవసరాల కోసం, హామీ ఇవ్వబడిన ప్రయోజనాలతో తగిన ప్రణాళిక చేసుకోవడానికి ఇది కస్టమర్లుకు వీలు కల్పిస్తుంది.
ఐసిఐసిఐ ప్రు స్మార్ట్ కిడ్ 360, పిల్లల భవిష్యత్తు మైలురాళ్ళు, అంటే పాఠశాల లేదా ఉన్నత విద్య లేదా యుక్తవయస్సు ప్రారంభ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా మనీబ్యాక్ లేదా ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం చెల్లింపులను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా, కస్టమర్లు చెల్లింపులుగా స్థిర మొత్తాన్ని లేదా పేఅవుట్స్ రూపంలో మొత్తాన్ని పెంచుకోవచ్చు.
ఈ ప్లాన్ గురించి ఐసిఐసిఐ ప్రుడెన్షియల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ చీఫ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫీసర్ వికాస్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్తును ఆర్థికంగా భద్రపరచుకోవాల్సిన అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఐసిఐసిఐ ప్రు స్మార్ట్ కిడ్ 360 రూపొందించబడింది. మనీబ్యాక్ ప్రయోజనాలతో పాటు, ఈ పథకం పాలసీ వ్యవధి ముగింపులో ఏకమొత్తం చెల్లింపు రూపంలో హామీ ఇవ్వబడిన మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది, ఇది పిల్లల యుక్తవయస్సు అవసరాలకు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఈ ప్లాన్లో ప్రధాన ఆకర్షణ ఏమిటంటే, అంతర్నిర్మిత ప్రీమియం మాఫీ, ప్రయోజనాల కొనసాగింపు, ఇది జీవిత బీమా చేయబడిన వ్యక్తి దురదృష్టవశాత్తూ మరణించిన సందర్భంలో పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడుతుంది. ఈ ఫీచర్ కింద, అన్ని భవిష్యత్ ప్రీమియంలు మాఫీ చేయబడతాయి, హామీ ఇవ్వబడిన జీవిత బీమా కవర్ మొత్తాన్ని నామినీకి చెల్లిస్తారు. ఇతర ఎంచుకున్న పాలసీ ప్రయోజనాలు కొనసాగుతాయి, ఇది పిల్లల లక్ష్యాలకు అంతరాయం కలగకుండా చూసుకుంటుంది.
ప్రధాన ప్రయోజనాలతో పాటు కుటుంబ ఆదాయ ప్రయోజనం వంటి ఐచ్ఛిక ఫీచర్లను సైతం ఐసిఐసిఐ ప్రు స్మార్ట్ కిడ్ 360 అందిస్తుంది, ఇది క్రమం తప్పని ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది, జీవిత బీమా చేయబడిన వ్యక్తి అకాల మరణం సంభవించినప్పుడు కుటుంబానికి మద్దతు ఇస్తుంది.