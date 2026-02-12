ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ను విడుదల చేసిన ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ మ్యూచువల్ ఫండ్
ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈరోజు ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ను విడుదల చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇది లార్జ్-క్యాప్, మిడ్-క్యాప్, స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టే ఓపెన్-ఎండ్ డైనమిక్ ఈక్విటీ పథకం, ఇది పెట్టుబడిదారులకు ఒకే వైవిధ్యమైన పోర్ట్ఫోలియో ద్వారా మార్కెట్ ను అన్వేషించటాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ యొక్క కొత్త ఫండ్ ఆఫర్ (NFO) ఫిబ్రవరి 13, 2026న ప్రారంభమవుతుంది, ఫిబ్రవరి 23, 2026న ముగుస్తుంది. ఈ పథకం యూనిట్కు రూ. 10 ప్రారంభ ధరతో అందించబడుతుంది, ఏకమొత్తం దరఖాస్తులకు కనీసం రూ. 5,000, ఎస్ఐపిలకు రూ. 1,000 పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
ఈ ఫండ్ బాటమ్-అప్, బిజినెస్-బై-బిజినెస్ పెట్టుబడి విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది, ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఫండ్ను ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు , చీఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ కెన్నెత్ ఆండ్రేడ్ నిర్వహిస్తారు. ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సిఐఓ కెన్నెత్ ఆండ్రేడ్ మాట్లాడుతూ, మార్కెట్ సైకిల్స్ నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. గత విజేతలు తప్పనిసరిగా భవిష్యత్ విజేతలుగా మిగిలిపోరు. లార్జ్ క్యాప్ల స్థిరత్వం, మిడ్ క్యాప్ల ఆల్ఫా పొటెన్షియల్, స్మాల్ క్యాప్ల అవకాశాన్ని మిళితం చేయడానికి ఫ్లెక్సీ-క్యాప్ విధానం అనుమతిస్తుంది, అదే సమయంలో వాల్యుయేషన్, బ్యాలెన్స్-షీట్ బలం, మూలధన రక్షణపై క్రమశిక్షణతో ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక వ్యాపారాలను సొంతం చేసుకోవడం, కాలక్రమేణా కాంపౌండింగ్ కొనసాగడానికి అనుమతించడం దీని లక్ష్యం అని అన్నారు.
ఈ ఫండ్ BSE 500 TRIకి అనుగుణంగా బెంచ్మార్క్ చేయబడింది. గ్రోత్, IDCW అవకాశాలతో డైరెక్ట్ మరియు రెగ్యులర్ ప్లాన్ల క్రింద అందుబాటులో ఉంటుంది.