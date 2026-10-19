జస్ప్రీత్ బుమ్రాను టెస్టుల్లో మాత్రమే ఆడనివ్వాలి.. రవిశాస్త్రి
భారత మాజీ ప్రధాన కోచ్ రవిశాస్త్రి, 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు జస్ప్రీత్ బుమ్రా మూడు ఫార్మాట్లలోనూ ఆడవద్దని సలహా ఇచ్చారు. భారత్కు బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నందున, రాబోయే అతిపెద్ద బాధ్యతల కోసం తమ ప్రధాన ఫాస్ట్ బౌలర్ను ఫిట్గా ఉంచడానికి అతడిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని రవిశాస్త్రి అభిప్రాయపడ్డారు.
ఆస్ట్రేలియాతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ముందు భారత్ న్యూజిలాండ్లో రెండు టెస్టులు ఆడాల్సి ఉన్నందున, టెస్ట్ క్రికెట్లో బుమ్రా లభ్యత ప్రత్యేకంగా కీలకం కానుంది. టెస్టు ఫార్మాట్లో బుమ్రాకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, వైట్ బాల్ క్రికెట్లో అతడిని ఎంపిక చేసిన విధంగానే ఉపయోగించాలని రవిశాస్త్రి కోరుకుంటున్నారు.
సెలెక్టర్లు కూడా ఇదే విధమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. భారత న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో వైట్ బాల్ మ్యాచ్లకు బుమ్రాకు విశ్రాంతినిచ్చి, రెండు టెస్ట్ సిరీస్లకు ఎంపిక చేశారు.
"అతడిని టెస్ట్ మ్యాచ్ల కోసమే కాపాడాలి. అది చాలా ముఖ్యం. అతను ఆ భారత జట్టులో కీలక సభ్యుడు అవుతాడు. అప్పుడు అతడిని ఇతర ఫార్మాట్లలో అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగించాలి," అని శాస్త్రి అన్నారు. రాబోయే పర్యటనలో శుభ్మన్ గిల్ ఎదుర్కోబోయే సవాలు గురించి కూడా రవిశాస్త్రి మాట్లాడారు.
2025లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్ను భారత్ 2-2తో డ్రా చేసుకున్నప్పుడు, గిల్ 75.40 సగటుతో 754 పరుగులు చేసి ఆకట్టుకున్నాడు. అతను శ్రీలంకలో భారత్కు 1-0 టెస్ట్ సిరీస్ విజయాన్ని కూడా అందించాడు. అయినప్పటికీ, న్యూజిలాండ్లో గెలవడం కెప్టెన్కు ఒక విభిన్నమైన సవాలు అవుతుందని రవిశాస్త్రి అభిప్రాయపడ్డారు.
న్యూజిలాండ్ పరిస్థితులపై గిల్కు అవగాహన ఉందని ఆయన అంగీకరించినప్పటికీ, విదేశాల్లో భారత్కు నాయకత్వం వహించడం అతని కెప్టెన్సీకి ఒక పరీక్ష అవుతుందని చెప్పారు. ఫాస్ట్ బౌలర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఇటీవలి ఫామ్ మరియు అనుభవాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, అతని ఎంపికకు రవిశాస్త్రి మద్దతు తెలిపారు.
న్యూజిలాండ్ పరిస్థితులలో భువనేశ్వర్ ముఖ్యంగా ప్రభావవంతంగా ఉండగలడని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. భారత్ న్యూజిలాండ్ పర్యటన అక్టోబర్ 22న ఐదు టీ20లతో ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత ఐదు వన్డేలు, రెండు టెస్ట్ మ్యాచ్లతో కొనసాగుతుంది. 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ సమీపిస్తున్నందున, బుమ్రా పనిభారం, గిల్ నాయకత్వం ముఖ్యమైన చర్చనీయాంశాలుగా ఉంటాయి.