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సాయికృష్ణ అలియాస్ పిల్లసాయి హంతకుడు ఎలా అయ్యాడు? అతడి కోసం పోలీసులు వేట ఎందుకు సాగింది?
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. అతడు కనిపించకుండా పోవడానికి కారణం పోలీసులేనంటూ అతడి తల్లి ఫిర్యాదుతో కేసు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చింది. సాయికృష్ణను జూన్ 29 లోగా కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేయడంతో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్నది. ఈ నేపధ్యంలో సాయికృష్ణ కేసుల పరంపర వివరాలను పరిశీలిద్దాము.
పిల్లసాయి రౌడీషీటర్ ఎలా అయ్యాడు?
సాయికృష్ణ అలియాస్ పిల్లసాయి విజయవాడకు చెందిన యువకుడు. ఇతడిపై చిన్నాచితక గొడవలు, ఘర్షణల కేసులు నమోదయ్యాయి. దీనితో ఇతడిపై పోలీసులు రౌడీషీట్ తెరిచారు. పోలీసులు వారిపై దృష్టి పెట్టడంతో అతడు మరో రౌడీషీటర్, స్నేహితుడు నవీన్ రెడ్డితో కలిసి జగ్గయ్యపేటలోని చిల్లకల్లు ప్రాంతానికి చేరుకుని అక్కడే ఓ గదిని అద్దెకు తీసుకుని కలిసి నివసిస్తూ వచ్చారు. ఐతే 2025 డిశెంబరులో పిల్లసాయి తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ధర్మవరప్పాడు తండా చప్టా వద్ద స్నేహితులతో కలిసి మద్యం పార్టీ ఏర్పాటు చేసాడు.
ఈ సందర్భంగా అక్కడి పార్టీ దృశ్యాలను మరో ఫ్రెండ్ తన ఇన్స్టాగ్రాంలో చూస్తుండగా అతడి ఫోన్ తీసుకుని అందులో రీల్స్ చూస్తున్నాడు సాయికృష్ణ. ఇంతలో నవీన్ రెడ్డి కల్పించుకుని ఆ రీల్స్ నీ ఫోనులో చూసుకోవచ్చు కదా... అతడి ఫోన్ అతిడికి ఇచ్చెయ్ అన్నాడు. అయినా సాయికృష్ణ ఫోన్ ఇవ్వలేదు. దీనితో నవీన్ రెడ్డి రెండుమూడుసార్లు అరిచి చెప్పాడు. తనపై అలా కేకలు వేయడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన సాయికృష్ణ అక్కడే వున్న బీరు సీసాను పగలగొట్టి నవీన్ రెడ్డిపై దాడి చేసాడు. కిరాతకంగా పొడిచాడు. దాంతో మిగిలిన స్నేహితులు అతడిని జగ్గయ్యపేట ప్రభుత్వవైద్యశాలకు తరలించగా అప్పటికే నవీన్ మృతి చెందినట్లు నిర్థారించారు. దీనితో పిల్లసాయి అక్కడ నుంచి పరారై తెలంగాణలోని సూర్యపేటకు పరారయ్యాడు. ఐతే చిల్లకల్లు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి సాయికృష్ణను అరెస్ట్ చేసి జైలుకి తరలించారు. మార్చి 2026లో అతడికి బెయిల్ లభించడంతో బైటకు వచ్చాడు.
విజయవాడకు పిల్లసాయి, పాత నేరాల్లో అరెస్ట్
బెయిల్ పైన విడుదలైన సాయికృష్ణ అలియాస్ పిల్లసాయి విజయవాడకు వచ్చాడు. ఇక్కడ అతడిపై పలు కేసులపై నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లు వున్నాయి. దీనితో అతడి కోసం పోలీసులు వేట మొదలైంది. పోలీసులు తనకోసం గాలిస్తున్నారని తెలుసుకున్న సాయికృష్ణ ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంకి పారిపోయాడు. ఐతే అతడి మొబైల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ ఆధారంగా మే 10 తేదీన అతడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకని విజయవాడలోని కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. ఇక అప్పట్నుంచి అతడి ఆచూకి కనిపంచకుండా పోయింది.
లాకప్ డెత్ ఆరోపణలు...
కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషనులో సాయికృష్ణపై పోలీసులు థర్డ్ డిగ్రీ ఉపయోగించారన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఐతే నిందితుడు సాయి ఏకంగా పోలీసులపై తిరగబడి వారిపై దాడికి ప్రయత్నం చేయడంతో పోలీసులు అతడిని చితక్కొట్టారన్న ఆరోపణలు వున్నాయి. ఈ దాడిలో అతడు మృతి చెందాడనీ, దాంతో అతడి శవాన్ని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా స్మశాన వాటికలో దహనం చేసారంటూ ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపధ్యంలో తన కొడుకు గురించి సాయికృష్ణ తల్లి కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషనుకి వెళ్లి ఆరా తీయగా.. నీ కొడుకు చచ్చాడు, ఇకపై స్టేషనుకి రావొద్దు అని సీఐ తనను గద్దించాడని ఆమె వెల్లడించారు. పోలీసు స్టేషను నుంచి ఇలాంటి స్పందన రావడంతో ఆమె హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనితో నిందితుడు సాయికృష్ణను జూన్ 29 లోగా కోర్టులో ప్రవేశపెట్టాలని పోలీసులను ఆదేశించింది.
మరోవైపు కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ఆయనపైన హత్య, అక్రమ నిర్బంధం కింద క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఏసీపై దైవప్రసాద్ నేతృత్వంలో సిట్ ఏర్పాటు చేసారు. ఈ బృందం సాయికృష్ణ కుటుంబ సభ్యుల స్టేట్మెంట్లను రికార్డు చేసారు. ఇంకా విజయవాడలోని స్వర్గపురి స్మశానవాటికలో గత నెలరోజులుగా దహనం చేసిన అనాధ శవాల రికార్డులను, కాటికాపరుల ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విజయవాడ సింగ్ నగర్ లో నివాసం వుంటున్న సీఐ నాగరాజు వద్ద విచారణ కూడా చేస్తున్నారు.
60 ఏళ్ల వయసులో ఆమీర్ ఖాన్ 3వ పెళ్లి, ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగ్ చేసి...
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమీర్ ఖాన్ 60 ఏళ్ల వయసులో మూడోపెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడే స్వయంగా వెల్లడించారు. తన ప్రియురాలు గౌరి స్ప్రాట్ను వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఐతే ఈ వివాహం అతికొద్ది మంది సమక్షంలో జరుగుతుందనీ, రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించాడు. ప్రస్తుతం తను అమెరికాలో వున్నాననీ, అక్కడి నుంచి రాగానే జూలై 5న ఆమెను వివాహం చేసుకుంటానని పేర్కొన్నారు. కాగా తను గౌరీతో రిలేషన్లో వున్నట్లు ఆమీర్ ఖాన్ గత ఏడాదిలోనే బైటపెట్టారు. ఏడాదిన్నరగా ఆమెతో డేటింగులో వున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో గౌరీని మీడియాకు కూడా పరిచయం చేసారు ఆమీర్.
సమంత తల్లి కాబోతుందా.. బేబీ బంప్తో కనిపించిన మా ఇంటి బంగారం? (video)
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Allu Arjun Court: అల్లు అర్జున్ తప్పనిసరిగా హాజరు కావాలన్న నాంపల్లి కోర్టు
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