భార్య ఫోన్ నుంచి ప్రియురాలికి భర్త వాట్సప్ మెసేజ్, అంతే...
అతడికి పెళ్లయి రెండేళ్లయ్యింది. ఓ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అతడికి ఓ యువతి పరిచయమైంది. అది కాస్తా సన్నిహిత సంబంధానికి దారితీసింది. ఐతే అతడి వద్ద బటన్ ఫోను మాత్రమే వుంది. అందులో నుంచి వాట్సప్ సందేశం పంపడం కుదరక భార్య స్మార్ట్ ఫోన్ ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టాడు. తన ప్రియురాలికి ఏవేవో షార్ట్ సందేశాలు ఇచ్చి డిలిట్ చేస్తుండేవాడు.
ఐతే ఇటీవల అతడు ఇచ్చిన గుడ్ నైట్ నా బుజ్జి బంగారం అనే సందేశానికి ప్రియురాలు రిప్లై ఇస్తూ సందేశం ఇవ్వడంతో అది కాస్తా భార్య దృష్టికి వచ్చేసింది. దానితో భర్తను గట్టిగా నిలదీసింది. ఈ క్రమంలో ఇద్దరిమధ్యా వాగ్వాదం చోటుచేసుకున్నది. ఇద్దరూ ఒకరికొకరు ఎడమొఖం పెడమొఖంగా ఆ రాత్రి నిద్రపోయారు. ఐతే అదే రాత్రి భర్త శ్రీను ఇంటి వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయాడు.
పోతూపోతూ భార్య సెల్ ఫోనుని కూడా పట్టుకుపోయాడు. తెల్లవారుజామున మంచం పైన భర్త కనబడకపోయేసరికి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేసింది. అంతా కలిసి చుట్టుప్రక్కల గాలించారు. అతడి ఆచూకి లభించలేదు. దీనితో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు. ఈ ఘటన అనంతపురం జిల్లాలో చోటుచేసుకున్నది.