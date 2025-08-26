అన్నా వదినా అంటూ నా ప్రియుడితో సరసాలా? ముక్కోణపు ప్రేమలో యువతి మృతి
ఓ వ్యక్తి ఇద్దరు ఒకేసారి ఇద్దరు యువతులను ప్రేమించాడు. ఈ ముక్కోణపు ప్రేమ వ్యవహారంలో ఓ యువతి ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన ఏపీలోని అనంతపురం జిల్లా గుత్తి ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, గుత్తి ప్రాంతానికి చెందిన అరుణ్ కుమార్, పెనుకొండ మండలం గొందిపల్లి గ్రామానికి చెందిన స్వాతి (22), మరో యువతి ప్రతిభా భారతి అనంతపురం సాయినగర్ మూడో క్రాస్లో ఉన్న దీపు బ్లడ్ బ్యాంకులో మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లుగా పనిచేస్తున్నారు. అరుణ్ కుమార్, ప్రతిభా భారతి రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. వారితో స్వాతి సన్నిహితంగా ఉండేది. అరుణ్ మొదటి ప్రియురాలికి తెలియకుండా రహస్యంగా ప్రేమ వ్యవహారం నడిపాడు. ఈ విషయం ప్రతిభా భారతికి తెలిసింది.
దీన్ని జీర్ణించుకోలేని ప్రతిభా భారతి.. మీ అంతు తేలుస్తానంటూ హెచ్చరించింది. ఈ క్రమంలో ప్రతిభా భారతి సోమవారం ఉదయం ఏడు గంటల సమయంలో స్వాతికి ఫోన్ చేసి పరుష పదజాలంతో దూషించింది. 'అన్నా వదినా అంటూ' నా ప్రియుడితోనే ప్రేమ వ్యవహారం నడుపుతావా? మీ ఇద్దరి విషయం నాకు తెలిసింది. ఈ రోజు ల్యాబ్ దగ్గరకు రండి. మీ కథ తేలుస్తా అని బెదిరించింది. ఈ విషయంలో స్వాతి భయపడిపోయింది.
తాను ఉంటున్న ప్రైవేటు వసతిగృహంలో ఎవరూలేని సమయంలో గదిలోని ఫ్యాన్కు చున్నీ బిగించుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. అక్కడి సిబ్బంది వెంటనే ప్రభుత్వ సర్వజనాసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే యువతి మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారని రెండో పట్టణ సీఐ శ్రీకాంత్ వివరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు.