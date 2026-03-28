శనివారం, 28 మార్చి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 28 మార్చి 2026 (22:17 IST)

మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?

గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
మెనోపాజ్‌కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది.
దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.
అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గిపోవడం వల్ల క్రమరహిత పీరియడ్స్ ఏర్పడవచ్చు లేదంటే రుతుచక్రం పూర్తిగా ఆగిపోవచ్చు.
స్థూలకాయం వల్ల ఈస్ట్రోజెన్‌ను అధికమవడంతో రుతుచక్రంలో అసమతుల్యతకు కారణమై పీరియడ్స్ పూర్తిగా ఆగిపోవచ్చు.
పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, హార్మోన్ ఆండ్రోజెన్‌ను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల అసమతుల్యత ఏర్పడి అండాశయాలపై తిత్తులు ఏర్పడి రుతుక్రమంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
పిల్లలు పుట్టకుండా తీసుకునే మాత్రలు వల్ల ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టిన్ అనే హార్మోన్లు విడుదలై, అవి అండాశయాలు గుడ్లు విడుదల కాకుండా నిరోధిస్తాయి.
మధుమేహం, ఉదరకుహర వ్యాధి వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి.
45-55 సంవత్సరాల మధ్య మెనోపాజ్ తలెత్తవచ్చు. 40 ఏళ్ల వయస్సులో వారిలో కూడా ఇది రావచ్చు.
థైరాయిడ్ గ్రంధి సమస్యలకు గురయితే దాని ప్రభావం రుతుచక్రంపై పడి ఆలస్యం కావడానికి కారణం కావచ్చు.
ఇవి కాకుండా గర్భం ధరించినపుడు కూడా రుతుచక్రం రావడం ఆలస్యమవుతుంది. పరీక్ష చేసి చూస్తే విషయం తెలుస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పూర్తి సమాచారం కోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.

మద్యం మత్తుతో తల్లిని, చెల్లిని వేధిస్తావా.. గొడ్డలితో నరికేసిన కుమారుడు

మద్యం మత్తులో కన్నతల్లిని, చెల్లిలిని వేధిస్తున్నాడనే ఆవేశంతో ఓ కుమారుడు కన్నతండ్రినే కడతేర్చాడు. పెద్దెముల్ మండల పరిధిలోని బామిమీది తండాలో.. రాథోడ్ లోక్య నాయక్ గత కొంతకాలంగా మద్యానికి బానిసై భార్య బిక్కి బాయిని, చిన్న కుమార్తెను మద్యం తాగి వేధిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో మార్చి 27వ తేదీ ఉదయం కూడా లోక్య నాయక్ వారిపై తీవ్రంగా దాడికి పాల్పడ్డాడు.

నోయిడా వెళితే పదవి పోతుందని భయపెట్టారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ

నోయిడాలో ఆయన శనివారం జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడుతూ, సమాజ్ వాదీ పార్టీ నేతలు మూఢ నమ్మకాలు పిరికితనంతో నోయిడాను గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు.

తెలంగాణ: బడుల్లో ఇక రకరకాలైన టిఫిన్లు.. పాలు, రాగి జావ.. మెనూ ఇదే

తెలంగాణ సర్కారు బడుల్లో ఇక చిన్నారులకు పౌష్టికాహారం లభించనుంది. ఎలాంటి అల్పాహారం తీసుకోకుండా చాలామంది విద్యార్థులు బడులకు వస్తున్నారని తద్వారా వారు చదువులపై శ్రద్ధ వహించలేకోపోతున్నారని సర్వేలో తేలింది. దీంతో ప్రభుత్వ స్కూల్స్, కాలేజీల్లో సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ ద్వారా పిల్లలకు అల్పాహారం అందించాలని నిర్ణయించింది. వచ్చే ఏడాది నూతన విద్యాసంవత్సరం ఆరంభమైన తర్వాత జూన్ 12 నుంచి దీన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

విజయవాడలో ఘోరం.. యువతిపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం.. ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి?

విజయవాడలో ఓ యువతిపై ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఒంటరిగా వచ్చిన ఆ యువతిని వెళ్లాల్సిన గమ్యానికి తీసుకెళ్లకుండా బలవంతంగా కృష్ణలంక వైపునకు తీసుకెళ్లిన ఆటో డ్రైవర్‌ ఆమెను భయబ్రాంతులకు గురి చేసి ఎవరూ లేని ప్రదేశానికి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. ఆపై అక్కడే వదిలేసి ఆటోతో పాటు పారిపోయాడు.

హరీశ్ రావు తమ్ముడే ఇసుక మాఫియా కింగ్ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఇసుక దోపిడీపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సీబీ సీఐడీ విచారణకు ఆదేశించారు. ఈ మేరకు శనివారం జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ విషయాన్ని ఆయన వెల్లడించారు. గత తెరాస ప్రభుత్వంలో జరిగిన మైనింగ్‌, ఇసుక తవ్వకాలపై సీబీసీఐడీ విచారణకు ఆదేశిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

Akhil: పెద్ది కోసం అఖిల్ చిత్రం లెనిన్ వాయిదా పడింది

రామ్ చరణ్ నటించిన చిత్రం పెద్ది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ లో విడుదలకాబోతంది. అయితే మే1న అఖిల్ అక్కినేని నటించిన లెనిన్ చిత్రం విడుదలకావాల్సింది. చిత్ర నిర్మాతలు లెనిన్ సినిమాను వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. లెనిన్ సినిమాను జూన్ 26, 2026న వస్తుంది అని ప్రకటించారు.

Ramcharan: పెద్ది పహిల్వాన్ గ్లింప్స్ తో ఇండియా నెం.1 ట్రెండింగ్‌లో రామ్ చరణ్

మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' కోసం చేసిన ఫియర్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేసింది. చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా విడుదలైన ఈ స్పెషల్ గ్లింప్స్‌తో పాటు వచ్చిన పోస్టర్లు ఆయనను పూర్తిగా కొత్త అవతార్‌లో చూపించాయి.

Akshaye Khanna: మహాకాళి లో తన పోర్షన్ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న అక్షయ్ ఖన్నా

ఆర్కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై ఆర్కే దుగ్గల్, రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి, ప్రశాంత్ వర్మ షోరన్నర్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, పూజా కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Biker: శర్వా 23 కేజీలు తగ్గారు - న్యూజీలాండ్, ఆస్త్రేలియా రేసర్స్ ని రప్పించాము : అభిలాష్ రెడ్డి

శర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన హై-ఆక్టేన్ రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది.

Allu Arjun: గీక్ పిక్చర్స్ సీఈవో టొమాట్సు కొసానోకు దేశ సంస్కృతి వెల్లడిస్తున్న అల్లు అర్జున్

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ జపాన్‌కు చెందిన గీక్ పిక్చర్స్ సీఈఓ శ్రీ టొమాట్సు కోసానోకు సాంప్రదాయ సీతారామ కళ్యాణం చిత్రపటాన్ని బహుకరించారు. శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా మన భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను తెలియజేసేలా ఈ చిత్రపటాన్ని అందించారు.
