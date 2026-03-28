మహిళల్లో రుతుక్రమం ఎందుకు ఆలస్యం, ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి?
గర్భవతి కారణం కాకుండా కొందరు మహిళల్లో రుతుక్రమంలో తీవ్ర జాప్యం చోటుచేసుకుంటుంది. దీనికి అధిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శరీర బరువు కారణంగా ఆలస్యం కావచ్చు. పాలీసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, మధుమేహం వంటివి కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా పలు కారణాల వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
మెనోపాజ్కు చేరుకోనివారిలో సాధారణంగా ప్రతి 28 రోజులకోసారి రుతువిరతి వుంటుంది, ఆరోగ్యకరమైన ఋతు చక్రం ప్రతి 21-40 రోజుల వరకు ఉంటుంది.
దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపడంతో అది మెదడులోని మూలాన్ని ప్రభావితం చేయడం వల్ల రుతుక్రమం జాప్యం జరగవచ్చు.
అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గిపోవడం వల్ల క్రమరహిత పీరియడ్స్ ఏర్పడవచ్చు లేదంటే రుతుచక్రం పూర్తిగా ఆగిపోవచ్చు.
స్థూలకాయం వల్ల ఈస్ట్రోజెన్ను అధికమవడంతో రుతుచక్రంలో అసమతుల్యతకు కారణమై పీరియడ్స్ పూర్తిగా ఆగిపోవచ్చు.
పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్, హార్మోన్ ఆండ్రోజెన్ను ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల అసమతుల్యత ఏర్పడి అండాశయాలపై తిత్తులు ఏర్పడి రుతుక్రమంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
పిల్లలు పుట్టకుండా తీసుకునే మాత్రలు వల్ల ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టిన్ అనే హార్మోన్లు విడుదలై, అవి అండాశయాలు గుడ్లు విడుదల కాకుండా నిరోధిస్తాయి.
మధుమేహం, ఉదరకుహర వ్యాధి వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు కూడా ఋతు చక్రంపై ప్రభావం చూపుతాయి.
45-55 సంవత్సరాల మధ్య మెనోపాజ్ తలెత్తవచ్చు. 40 ఏళ్ల వయస్సులో వారిలో కూడా ఇది రావచ్చు.
థైరాయిడ్ గ్రంధి సమస్యలకు గురయితే దాని ప్రభావం రుతుచక్రంపై పడి ఆలస్యం కావడానికి కారణం కావచ్చు.
ఇవి కాకుండా గర్భం ధరించినపుడు కూడా రుతుచక్రం రావడం ఆలస్యమవుతుంది. పరీక్ష చేసి చూస్తే విషయం తెలుస్తుంది.
గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పూర్తి సమాచారం కోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి.