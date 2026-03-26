పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడనివి ఏవి?
అనేక మంది ఆరోగ్యానికి మంచిదని భావించి పచ్చికూరగాయాలను ఆరగిస్తుంటారు. ఇలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని పోషకాలు శరీరానికి అందే మాట నిజమే. అయితే, వీటిలో కొన్నింటిని మాత్రమే ఆరగించవచ్చు. మరికొన్నింటిని ఆరగించరాదు. అలా ఆరగించడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాణాపాయం కూడా జరగొచ్చు. అలాగే, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు దారితీయొచ్చు. దీనిపై అగాహన ఎంతో అవసరం. అందుకే పచ్చి కూరగాయల్లో తినకూడని ఏవో ఓ సారి పరిశీలిద్ధాం.
బంగాళాదుంపలు, వంకాయలు, క్యాప్సికం, బ్రకోలి, క్యాలీఫ్లవర్, పాలకూర, కొన్ని చిక్కుడు జాతి కూరగాయలను పచ్చిగా తినడకూడదు. పచ్చి బంగాళదుంపలో ఉండే సోలనిన్ వికారం, తలనొప్పి, ఉబ్బరం వంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
వంకాయలో చేదు రుచి అజీర్ణ సమస్యలకు కారణమవుతుంది. పచ్చి టమోటలో ఉండే టొమాటిన్ సమ్మేళనం జీర్ణసమస్యలతో పాటు పోషకశోషణానికి ఆటంకంగా మారుతుందని, పచ్చి బచ్చలకూరలో ఉండే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ వల్ల కాల్షియం, ఇనుము శోషణకు ఆటంకం కలుగుతుందని పోషక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇకపోతే, క్యాబేజీలో నులిపురుగులు, వాటి గుడ్లు ఉంటాయని, ఇవి కంటికి కనిపించవని, దీన్ని ఆరగించడం వల్ల విరేచనాలు అయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే క్యాబేజీని వండే ముందు వేడినీటిలో బాగా శుభ్రం చేసి పూర్తిగా ఉడికించి తినాలని సూచిస్తున్నారు. పచ్చి క్యాబేజీలో ఉండే అధిక ఫైబర్ జీర్ణశక్తి తక్కువ ఉన్నవారిలో తిమ్మిరి, విరేచనాలకు దారితీస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.