Nepal Flash Flood: నేపాల్ జల ప్రళయంలో 100 మంది భారతీయులు మృతి, ప్రమాద వీడియోలు
నేపాల్ దేశంపై జల ప్రళయం పంజా విసిరింది. మెరుపు వరదలు (Flash Floods) సంభవించి ఇప్పటివరకూ అందిన సమాచారం ప్రకారం కనీసం 400 మంది పర్యాటకులు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో 100 మందికి పైగా భారతీయులు వున్నట్లు నేపాల్ పర్యాటక శాఖ తెలిపిన సమాచారం. పవిత్ర నదిగా చెప్పుకునే భోటేకాశీ నది ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది. పర్యాటకులు అంతా నదీ తీర ప్రాంతాల్లోనూ, దిగువ ప్రాంతాల్లో వుండటంతో తప్పించుకునే అవకాశం కూడా లేకపోయింది.
మృతుల సంఖ్య భారీగా వుండే అవకాశం వుంది. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియోలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విధంగా వున్నాయి. పెద్దపెద్ద వంతెనలు, భవనాలు సైతం వరద ధాటికి నీటిలో కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఈ మెరుపు వరదలపై చైనా ప్రభుత్వం ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. నేపాల్ దేశంలో వరద సహాయకచర్యలు అత్యంత క్లిష్టంగా మారాయి. అంతా లోయలు, కొండ ప్రాంతాలు కావడంతో సహాయక సిబ్బందికి అక్కడికి చేరుకోవడం సవాలుగా మారింది.
नेपाल चीन सिमाकाे रसुवागढी नाकामा देखिएकाे भिषण बाढी, कति डरलाग्दाे हाे । pic.twitter.com/pVpiVwdpRG— Prakash Timalsina (@prakashujyalo) August 26, 2026
नेपाल में आई त्रासदी के बीच बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट तक बह गए। आसपास देखिए कई लोग भाग रहे हैं, लेकिन वह बच नहीं पाए।
निचले हिस्से में जो भी बाजार, बस्ती, गांव थे, सब के सब बह गए हैं।pic.twitter.com/xPa3fcPnA0 https://t.co/pJtZETTbwQ
— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) August 26, 2026
???????? نيبال | مقاطعة راسوا
شاهدوا ارتفاع الجسر في منطقة تيموري، ومع ذلك اقتلعه السيل وجرفه بقوة هائلة! وتشير المعلومات الأولية إلى انهيار سدّ طبيعي تشكّل في التبت، وليس سدًا إنشائيًا، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب بصورة مؤكدة.#Nepal | #Floods | #Rasuwa | #Timure pic.twitter.com/r59tztfEyy
— طقس_العالم (@Arab_Storms) August 26, 2026