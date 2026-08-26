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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (17:25 IST)

Nepal Flash Flood: నేపాల్ జల ప్రళయంలో 100 మంది భారతీయులు మృతి, ప్రమాద వీడియోలు

Nepal Flash Floods
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (17:25 IST)
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నేపాల్ దేశంపై జల ప్రళయం పంజా విసిరింది. మెరుపు వరదలు (Flash Floods) సంభవించి ఇప్పటివరకూ అందిన సమాచారం ప్రకారం కనీసం 400 మంది పర్యాటకులు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో 100 మందికి పైగా భారతీయులు వున్నట్లు నేపాల్ పర్యాటక శాఖ తెలిపిన సమాచారం. పవిత్ర నదిగా చెప్పుకునే భోటేకాశీ నది ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది. పర్యాటకులు అంతా నదీ తీర ప్రాంతాల్లోనూ, దిగువ ప్రాంతాల్లో వుండటంతో తప్పించుకునే అవకాశం కూడా లేకపోయింది.
 
మృతుల సంఖ్య భారీగా వుండే అవకాశం వుంది. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియోలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విధంగా వున్నాయి. పెద్దపెద్ద వంతెనలు, భవనాలు సైతం వరద ధాటికి నీటిలో కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఈ మెరుపు వరదలపై చైనా ప్రభుత్వం ప్రజలను అప్రమత్తం చేయడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. నేపాల్ దేశంలో వరద సహాయకచర్యలు అత్యంత క్లిష్టంగా మారాయి. అంతా లోయలు, కొండ ప్రాంతాలు కావడంతో సహాయక సిబ్బందికి అక్కడికి చేరుకోవడం సవాలుగా మారింది.

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ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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