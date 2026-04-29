తుపాకీతో ట్రంప్, నా సంగతి సరిగా తెలీదు, నేను మంచోడిగా వుండను
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తుపాకీ పట్టుకుని వున్న ఫోటోను పోస్ట్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. ఇరాన్ దేశానికి ఆయన హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నట్లుగా ఆయన ఈ ఫోటోను పెట్టారు. ఇరాన్ కనుక తన అణు కార్యక్రమానికి సత్వరమే పరిష్కార మార్గాన్ని చూపించి, తనకు స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని తెలియజేయకపోతే కఠినంగా వుండాల్సి వస్తుందని అన్నారు.
ఈ మాటలు ట్రూత్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ... చర్చల విషయంలో ఇరాన్ తడబడుతోంది. అణు ఒప్పందం ఎలా చేసుకోవాలో కూడా వారికి అర్థం కావడంలేదు. కాస్త తెలివిగా వ్యవహరిస్తే వారికే మంచిది. ఇలాగే సాగదీస్తే మటుకు నేను మంచివాడిగా వుండను అంటూ పేర్కొన్నారు. తన ప్రతిపాదనలను ఈసారి తిరస్కరిస్తే మాత్రం నేను చేయాల్సింది చేస్తాను. ఇకమీదట సహనంగా కూర్చుని వుండలేము అంటూ ఆయన హెచ్చరించారు.