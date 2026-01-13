పశ్చిమ బెంగాల్లో రెండు అనుమానిత నిపా వైరస్ కేసులు కనుగొనబడ్డాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అలెర్ట్ అయ్యింది. ఎయిమ్స్ కళ్యాణిలోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్) వైరస్ రీసెర్చ్ అండ్ డయాగ్నస్టిక్ లాబొరేటరీలో ఈ కేసులు గుర్తించబడ్డాయి.
పశ్చిమ బెంగాల్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల ప్రకారం, అనుమానిత రోగులు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నర్సులు ప్రస్తుతం చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వారి కార్యాలయ ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వైద్యులు వారి పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇంకా వారు వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్నారు.
నర్సులలో ఒకరు పుర్బా బర్ధమాన్ జిల్లాలోని కట్వా నివాసి. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు లక్షణాలు కనిపించాయని, డిసెంబర్ 31న మొదట స్థానిక ఆసుపత్రిలో చేరారని సమాచారం. ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో, ఆమెను అధునాతన చికిత్స కోసం బరాసత్లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
నాడియా జిల్లాకు చెందిన రెండవ నర్సు కూడా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కు అనుగుణంగా తీవ్రమైన లక్షణాలు కనిపించిన తర్వాత ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఇద్దరు రోగుల నుండి నమూనాలను నిర్ధారణ కోసం పంపినట్లు ఆరోగ్య అధికారులు నిర్ధారించారు. ప్రాథమిక ఫలితాలు నిపా వైరస్ సంక్రమణకు దారితీసే అవకాశం ఉందని నివేదించింది.
అనుమానిత కేసులను గుర్తించడం రాష్ట్ర ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ అంతటా నిఘాను పెంచింది. ముఖ్యంగా ఇద్దరు రోగులు ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికులు కాబట్టి, ఆసుపత్రిలో సంభావ్య బహిర్గతం గురించి ఆందోళనలు తలెత్తుతున్నాయి.
నిపా వైరస్ (ఎన్ఐవీ) అనేది అధిక మరణాల రేటు, వేగవంతమైన పురోగతికి ప్రసిద్ధి చెందిన అత్యంత అంటువ్యాధి జూనోటిక్ వ్యాధి.
1999లో మలేషియాలో వ్యాప్తి సమయంలో మొదట గుర్తించబడిన ఈ వైరస్ అప్పటి నుండి భారతదేశంతో సహా దక్షిణ- ఆగ్నేయాసియా అంతటా అప్పుడప్పుడు కేసులు, సమూహాలకు కారణమైంది. సాధారణంగా ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ అని పిలువబడే ప్టెరోపస్ జాతికి చెందిన పండ్ల గబ్బిలాలు వైరస్ సహజ వాహకాలుగా గుర్తించబడ్డాయి.
సోకిన జంతువులతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ద్వారా, గబ్బిలాలు పాక్షికంగా తిన్న పండ్ల వంటి కలుషితమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా మానవుల నుండి మానవులకు దగ్గరగా ఉండటం ద్వారా మానవులకు సంక్రమణ సంభవిస్తుంది. కఠినమైన ఇన్ఫెక్షన్ నియంత్రణ చర్యలు పాటించకపోతే ఆసుపత్రులు, గృహాలు ముఖ్యంగా వ్యాప్తి సమయంలో హాని కలిగిస్తాయి.
భారతదేశం గతంలో నిపా వ్యాప్తిని ఎదుర్కొంది, పశ్చిమ బెంగాల్ 2001- 2007లో కేసులను నివేదించింది. తరువాత ఈ వ్యాధికి కేరళ హాట్స్పాట్గా ఉద్భవించింది. ముఖ్యంగా 2018 వ్యాప్తి సమయంలో అనేక మరణాలు సంభవించాయి అయితే కేరళలో తదుపరి కేసులను ముందుగానే గుర్తించి విజయవంతంగా నియంత్రించారు. వ్యాధి నియంత్రణ నివారణ కేంద్రాలు నిపా మరణాల రేటు 40శాతం 75శాతం మధ్య ఉంటుందని అంచనా వేసింది.
ఇకపోతే నిఫా వైరస్ను అడ్డుకోవాలంటే.. పండ్ల గబ్బిలాలు లేదా అనారోగ్య జంతువులతో సంబంధాన్ని నివారించడం చాలా ముఖ్యం. పచ్చి ఖర్జూర రసం లేదా పాక్షికంగా తిన్న పండ్లను తినకపోవడం, చేతి పరిశుభ్రతను పాటించడం చేయాలి.
మరోవైపు నిపా నివారణకు కేంద్రం అడుగులు వేస్తుంది. సమన్వయ చర్యను నిర్ధారించడానికి కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రధాన కార్యదర్శి, ప్రధాన ఆరోగ్య కార్యదర్శితో సంప్రదింపులు జరిపారు. ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హైజీన్ అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీ, ఎయిమ్స్ కళ్యాణి, వైల్డ్ లైఫ్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి నిపుణులతో కూడిన జాతీయ వ్యాప్తి ప్రతిస్పందన బృందాన్ని నియమించారు.
అదనంగా, కేంద్రం రాష్ట్ర ఇంటిగ్రేటెడ్ డిసీజ్ సర్వైలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ యూనిట్కు నిపా వైరస్ మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది, ఢిల్లీలోని నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్లోని పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ దేశవ్యాప్తంగా పరిస్థితిని పర్యవేక్షించడానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.