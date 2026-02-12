పాలకోవాలో కల్తీ.. వికారాబాద్ పోలీసులు సీరియస్.. ఇద్దరు అరెస్ట్
ప్రజారోగ్యానికి ముప్పు కలిగించే కల్తీ ఆహార పదార్థాల తయారీ, అమ్మకాలలో పాల్గొనే వారిపై వికారాబాద్ జిల్లా పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తారని జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ స్నేహ మెహ్రా తెలిపారు. తాండూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కల్తీ కోవా తయారీ, అమ్మకాలకు సంబంధించిన విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా, ఇన్స్పెక్టర్ ఎండీ అన్వర్ పాషా నేతృత్వంలోని టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం ఆకస్మిక దాడి నిర్వహించింది.
తనిఖీ సమయంలో, సుమారు 120 కిలోగ్రాముల కల్తీ కోవాను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ అక్రమ కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు రాజస్థాన్కు చెందిన ప్రకాష్ విష్ణు, చంద్రాయణగుట్టకు చెందిన మహమ్మద్ సల్మాన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
స్వాధీనం చేసుకున్న కల్తీ కోవాను నిందితుడితో పాటు తాండూరు పోలీసులకు అప్పగించారు. తాండూరు పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేయబడి దర్యాప్తు జరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు.
ఆహార కల్తీకి పాల్పడి ప్రజల ప్రాణాలకు ముప్పు కలిగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్నేహ మెహ్రా హెచ్చరించారు. కల్తీ ఆహార తయారీ లేదా అమ్మకాల కేసులు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని ఆమె ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.