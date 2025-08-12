బండ్లగూడలో బంగ్లాదేశ్ అమ్మాయిలతో వ్యభిచారం...
హైదరాబాద్ నగరంలో వ్యభిచార వృత్తి మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా సాగుతోంది. ఈ వృత్తిలో బంగ్లాదేశ్ అమ్మాయిలో అధికంగా పాల్గొంటున్నారు. భారత్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించిన అమ్మాయిలను కొందరు మధ్యవర్తులు మాయ మాటలు చెప్పి పడువు వృత్తిలోకి దించుతున్నారు. ఇలాంటి వారిని గుర్తించేందుకు హైదరాబాద్ నగర పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలుచేపట్టారు. ఇప్పటివరకు పడువు వృత్తిలో ఉన్న 60 మందిని గుర్తిస్తే వారిలో 30మంది బంగ్లాదేశ్ అమ్మాయిలో కావడం గమనార్హం.
తాజాగా హైదరాబాద్ బండ్లగూడ పరిధిలో బంగ్లా అమ్మాయిలతో వ్యభిచారాన్ని నిర్వహిస్తున్న ముఠాను అరెస్టు చేసి సేకరించిన సమాచారంతో నగరానికి చెందిన ఏజెంట్లకు అంతర్జాతీయ మానవ అక్రమ రవాణా ముఠాలతో సంబంధాలున్నట్టు నిర్ధారకణకు వచ్చారు. సౌత్ ఈస్ట్ డీసీపీ చైతన్య కుమార్ ఇప్పటికే నగరంలో 30 మందికిపైగా ఏజెంట్ల వివరాలు సేకరించినట్టు సమాచారం.
బంగ్లాదేశ్లో నెలకొన్నపేదరిక పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుని బాలికలు, యువతులను అక్రమంగా సరిహద్దు దాటిస్తున్నారు. ఇటీవల ఎక్కువగా సోనమ్ నది దాటించి కోల్కతాకు తరలిస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఇలా వచ్చిన వారిని మసాజ్ సెంటర్లు, బ్యూటీపార్లర్లలోఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని నమ్మించి ఏజెంట్లకు అప్పగిస్తున్నారు. ఈ ఏజెంట్లు ఒక్కో అమ్మాయికి రూ.20 వేల నుంచి రూ.40 వేల వరకు కొనుగోలుచేసి అందం, వయసును బట్టి రూ.లక్ష వరకు విక్రయిస్తున్నారు.