ఆదివారం, 10 ఆగస్టు 2025
  వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 10 ఆగస్టు 2025 (13:26 IST)

ఆడుదాం ఆంధ్రా స్కామ్‌పై విచారణ పూర్తి : తొలి అరెస్టు మాజీ మంత్రి రోజానేనా?

rk roja
గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో ఆడుందా ఆంధ్రా పేరుతో క్రీడలశాఖామంత్రిగా ఉన్న ఆర్కే రోజా... భారీగా నిధులు దుర్వినియోగానికి పాల్పడినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. రాష్ట్రంలో అధికార మార్పిడి చోటుచేసుకున్న తర్వాత దీనిపై విజిలెన్స్ విచారణకు టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది. ఈ విచారణ పూర్తి కావడంతో విజిలెన్స్ అధికారులు ఒకటి రెండు రోజుల్లో డీజీపీకి అందజేయనున్నారు. వైకాపా హయాంలో ఆడుదాం ఆంధ్రా పేరుతో రూ.119 కోట్ల నిధులతో నిర్వహించిన పలు క్రీడా కార్యక్రమాల్లో భారీ ఎత్తున అవినీతి చోటుచేసుకుందనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
ముఖ్యంగా, క్రీడా పరికరాల కొనుగోలు, ముగింపు ఉత్సవాల పేరిట భారీగా నిధుల దుర్వినియోగం చేశారని విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారంలో నాటి మంత్రి ఆర్కే రోజా పాత్ర ఉందని టీడీపీ నేతలు పదేపదే ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్కామ్‌‍పై టీడీపీ కూటమి ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది. 
 
ఈ దర్యాప్తు ముగియడంతో విజిలెన్స్ అధికారులు ఒక నివేదికను తయారు చేసి సిద్ధంగా ఉంచారు. దీన్ని రాష్ట్ర డీజీపీకి అందజేయనున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ నివేదిక ఆధారంగా నిధులు దుర్వినియోగం, అవినీతికి పాల్పడిన రాజకీయ నేతలు, ప్రభుత్వ అధికారులపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇదే జరిగితే తొలుత అరెస్టు అయ్యేది మాజీ మంత్రి, వైకాపా మహిళా నేత, సినీ నటి ఆర్కే రోజానే అని పలువురు రాజకీయ నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 
 
ఈ శాఖామంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే ఆమె రూ.కోట్లు విలువ చేసే లగ్జరీ కార్లను కొనుగోలు చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఆడుదాం ఆంధ్రా స్కామ్ నిధులతోనే ఆమె ఈ తరహా కార్లను కొనుగోలు చేశారని టీడీపీ నేతలు ఇప్పటికే ఆరోపిస్తున్న విషయం తెల్సిందే. 

అల్లు అర్జున్‌కు చుక్కలు చూపించిన ఎయిర్‌పోర్టు సెక్యూరిటీ (Video)

అల్లు అర్జున్‌కు చుక్కలు చూపించిన ఎయిర్‌పోర్టు సెక్యూరిటీ (Video)హీరో అల్లు అర్జున్‌కు విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బంది చుక్కలు చూపించాడు. కళ్లద్దాలు, మాస్క్ తీసి ముఖం చూపించేంత వరకు ఎయిర్‌పోర్టులోకి వెళ్లేందుకు అనుమతించలేదు. ఇది ముంబై విమానాశ్రయంలో చోటుచేసుకుంది. అల్లు అర్జున్ శనివారం ముంబై ఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో ఆయన ముఖానికి మాస్క్, కళ్లకు బ్లాక్ గ్లాసెస్ ధరించి ఉండటంతో అక్కడి భద్రతా సిబ్బంది ఆయన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయారు. సెక్యూరిటీ చెకింగ్ పాయింట్ వద్దకు రాగానే నిబంధనల ప్రకారం ఆయనను ఆపారు. వెంటనే అల్లు అర్జున్ అసిస్టెంట్ కల్పించుకుని ఆయన సినీ హీరో అల్లు అర్జున్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.

కుమార్తెకు సెక్స్ టాయ్ బహుమతిగా ఇవ్వాలని భావించాను : నటి గౌతమి

కుమార్తెకు సెక్స్ టాయ్ బహుమతిగా ఇవ్వాలని భావించాను : నటి గౌతమిప్రముఖ నటి గౌతమి కపూర్‌ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వైరలై పెను దుమారానికి దారితీశాయి. తన కుమార్తెకు 16వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సెక్స్ టాయ్ బహుమతిగా ఇవ్వాలని తాను ఒకపుడు ఆలోచించినట్టు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు ఎక్స్ వేదికగా వైరల్ అయింది. దీంతో ఈ చర్చ మొదలైంది. భారతీయ సమాజంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో లైంగిక అంశాలపై మాట్లాడటానికే సంకోచించే తరుణంలో, గౌతమి వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ యేడాది మే నెలలో 'హాటర్' అనే మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో గౌతమి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేబి, అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాలతో హిప్-హాప్

రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేబి, అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాలతో హిప్-హాప్గురుగ్రామ్: రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్, బ్రాండ్ వారి ఫ్లాగ్ షిప్ మ్యూజిక్ ఐపి, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ వారి సహకారంలో, రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ ఒరిజినల్స్ క్రింద ఒక తాజా లైన్-అప్‌తో మరలా ముందుకు వచ్చింది. ఇది మెలొడీని, హిప్-హాప్‌ను రంగరించే ఒక విలక్షణమైన ఫార్మాట్. పెహ్లే జైసీ బాత్ నహీ, హూడీ, మొహబ్బత్, ఇమ్తిహాన్ వంటి విజయవంతమైన ట్రాక్స్ తర్వాత ఈ ప్లాట్‌ఫారం ఇప్పుడు, ఈ సీజన్‌లో తన మూడవ ఒరిజనల్, మేబి-అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాల శక్తివంతమైన కొలాబరేషన్‌ను మీ ముందుకు తెస్తోంది.

Megastar Chiranjeevi: సినీ కార్మికుల సమస్యలపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంచలన ప్రకటన

Megastar Chiranjeevi: సినీ కార్మికుల సమస్యలపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి సంచలన ప్రకటననా దృష్టికి వచ్చిన విషయం ఏమిటంటే — ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ సభ్యులమని చెప్పుకుంటున్న కొంతమంది వ్యక్తులు మీడియాలోకి వెళ్లి, నేను వారిని కలసి, 30% వేతన పెంపు వంటి వారి డిమాండ్లను అంగీకరించానని తప్పుడు ప్రకటనలు చేశారు.

దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ల కాంత నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్

దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే ల కాంత నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్దుల్కర్ సల్మాన్ పీరియాడికల్ మూవీ 'కాంత' టీజర్‌తో సంచలనం సృష్టించింది. సెల్వమణి సెల్వరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తమిళ-తెలుగు ద్విభాషా చిత్రంలో దుల్కర్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించింది. సముద్రఖని కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. స్పిరిట్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్‌లపై రానా దగ్గుబాటి, దుల్కర్ సల్మాన్, ప్రశాంత్ పొట్లూరి, జోమ్ వర్గీస్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణ

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణఅంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్‌ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్‌కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది.

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?మహిళలు ఇంట్లో ఉంటూనే చిన్న పెట్టుబడితో పాటు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. ట్యూషన్ సెంటరు, హ్యాండ్ మేడ్ వస్తువులు, కాఫీ/టిఫిన్ కార్నర్ వంటి చిన్న ఐడియాలతో లక్షల ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. నేటి కాలంలో మహిళలు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. ప్రస్తుతం బిజినెస్ రంగంలోనూ మహిళలు తమదైన శైలిలో డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. చిన్నాపెద్దా బిజినెస్‌లలో మహిళలు ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు. మహిళలు తమ ప్రతిభ, సమయం, పెట్టుబడి సామర్థ్యంతో సరిపోయే అనేక చిన్న వ్యాపారాలను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?వర్షాకాలం తరచుగా తేమ, జిడ్డు చర్మాన్ని అలసిపోయినట్లు, మసకబారినట్లు చేస్తుంది. ఇలాంటి వారు జాపత్రిని వాడితే సరిపోతుంది. జాపత్రి అని పిలిచే ఇది జాజికాయ విత్తనం. వంటలో సువాసనగల మసాలా దినుసుల్లో ఒకటైన జాపత్రి చర్మ-పోషకాలను కలిగివుంటుంది. జావత్రి చర్మ కణాల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలను తొలగిస్తుంది. కాలక్రమేణా మృదువైన, మరింత యవ్వన రూపాన్ని కలిగివుండేలా చేస్తుంది.
Webdunia
