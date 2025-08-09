Heavy rains: రానున్న మూడు రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు- అలెర్ట్ జారీ
హైదరాబాద్ను మరోసారి భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. అర్ధరాత్రి నుంచి కుండపోత వర్షాలు కురుస్తూ అనేక మంది నివాసితులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఓల్డ్ టౌన్, చార్మినార్, చంద్రాయణగుట్ట వంటి ప్రాంతాలలో నగరం అంతటా వరద నీరు నిలిచిపోగా, బహదూర్పురా, గౌలిగూడ, శాలిబండ, సైదాబాద్, మలక్పేట, చాదర్ఘాట్, యూసుఫ్గూడలో తీవ్ర వరదలు సంభవించాయి.
బండ్లగూడ, నాంపల్లి, అంబర్పేటలలో మరింత వర్షపాతం నమోదైంది. స్థానిక అధికారులు హై అలర్ట్లో ఉన్నారు. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల పీడనం కారణంగా రాబోయే మూడు రోజులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. వాతావరణ హెచ్చరికకు నేపథ్యంలో నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
అదనంగా, హిమాయత్సాగర్ నుండి వరద నీరు రాకపోకలను ప్రభావితం చేయడం ప్రారంభించింది. నీటి మట్టాలు పెరగడంతో అధికారులు ఓఆర్ఆర్ నిష్క్రమణ నంబర్ 17 సమీపంలో రోడ్లను మూసివేశారు. పోలీసులు ఈ ప్రాంతంలో బారికేడ్లు నిర్మించారు. గచ్చిబౌలి నుండి శంషాబాద్కు ప్రయాణించే వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతకాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
13వ తేదీన బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడన వ్యవస్థ ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, దీని వలన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనేక ప్రాంతాలలో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని, రాయలసీమ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనాల నేపథ్యంలో నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, గద్వాల్ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.