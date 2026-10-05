మూడో అంతస్థు నుంచి కిందపడి 27 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి... ఏం జరిగింది?
తెలంగాణ సిద్ధిక్ నగర్లోని ఒక భవనం మూడవ అంతస్థు నుండి ప్రమాదవశాత్తు కిందపడి 27 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మృతుడిని అస్సాంకు చెందిన దిల్వార్ హుస్సేన్గా గుర్తించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, హుస్సేన్ మద్యం మత్తులో ఉండగా భవనం మూడవ అంతస్తు నుండి ప్రమాదవశాత్తు కిందపడ్డాడు.
ఈ ప్రమాదంలో అతనికి తల భాగంలో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు అతన్ని చికిత్స కోసం వెంటనే కొండాపూర్లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అయితే చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించాడు. మాదాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.