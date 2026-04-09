వరంగల్: యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం.. కిడ్నాప్ చేసి చంపేశారా?
వరంగల్లో ఓ యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. యువతి అనుమానస్పద రీతిలో మరణించడం వెనుక సామూహిక అత్యాచారమే జరిగివుంటుందని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
వరంగల్ జిల్లా రాయపర్తి మండల పరిధిలోని ఏకే తండాకు చెందిన 21 ఏళ్ల యువతిని రావూరు తండాకు చెందిన నలుగురు యువకుల గంజాయి బ్యాచ్కిడ్నాప్ చేసి ఆమెపై అత్యాచారం చేసి అనంతరం ఉరివేసి చంపారని యువతి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
గురువారం రాత్రి మృతురాలు తీవ్ర రక్తస్రావంతో అనుమానస్పద స్థితిలో మరణించింది. దీంతో మృతదేహాన్ని వర్ధన్నపేట మార్చురీకి తరలించారు. బాధిత యువతి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.