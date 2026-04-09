హెక్టాకార్న్గా మారిన రిలయన్స్ రిటైల్, 100 బిలియన్ డాలర్ల విలువతో గ్లోబల్ జాబితాలో 7వ స్థానం
రిలయన్స్ రిటైల్ ప్రపంచంలో అత్యంత విలువైన ప్రైవేట్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీల గ్లోబల్ జాబితాలో 7వ స్థానాన్ని సాధించింది. స్టాన్ఫోర్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేసిన పరిశోధన ప్రకారం, 100 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువతో ఈ సంస్థ ప్రపంచ స్థాయిలో గొప్ప విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అత్యంత విలువైన టాప్ 100 స్టార్ట్అప్ కంపెనీల జాబితాలో మూడు భారతీయ సంస్థలు చోటు దక్కించుకున్నాయి. అందులో రిలయన్స్ రిటైల్ అత్యున్నత ర్యాంక్ సాధించి, భారతదేశం బలమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని చాటింది.
రిపోర్ట్ ప్రకారం, రిలయన్స్ రిటైల్ యొక్క పోస్ట్-మనీ విలువ 100 బిలియన్ డాలర్లకు మించి ఉంది. దీంతో ఇది ప్రపంచంలో హెక్టాకార్న్గా పిలవబడే ఏడు కంపెనీలలో ఒకటిగా నిలిచింది. 100 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువ కలిగిన స్టార్ట్అప్లను హెక్టాకార్న్ అని అంటారు. టాప్ 7 కంపెనీల్లో రిటైల్ రంగానికి చెందిన ఏకైక సంస్థ రిలయన్స్ రిటైల్ మాత్రమే. ఈ సంస్థకు ఖతార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ, అబుదాబి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అథారిటీ, కెకేఆర్, సిల్వర్ లేక్, జీఐసీ, టీపీజీ, ముబాదాలా వంటి ప్రముఖ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి పెట్టుబడులు లభించాయి. ఇన్వెస్టర్లు నిర్ణయించిన కంపెనీ విలువనే ఈ ర్యాంకింగ్కు ప్రధాన ప్రమాణంగా తీసుకున్నారు. ఈ ర్యాంకింగ్ స్టాన్ఫోర్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ యొక్క వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇనిషియేటివ్ పరిశోధన ఆధారంగా, జనవరి 2026 వరకు ఉన్న డేటాతో రూపొందించబడింది.
జాబితాలో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు, OpenAI, SpaceX, Anthropic ఉన్నాయి. ఇది గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రెండ్స్లో టెక్నాలజీ, AI కంపెనీల పెరుగుతున్న ఆధిపత్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రిపోర్ట్లో మొత్తం మూడు భారతీయ కంపెనీలు ఉన్నాయి. National Stock Exchange of India 24 బిలియన్ డాలర్ల విలువతో 27వ స్థానంలో ఉంది. Tata EV Mobility 9 బిలియన్ డాలర్ల విలువతో 93వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ జాబితాలో 65 కంపెనీలతో అమెరికా అగ్రస్థానంలో ఉంది, కాగా చైనా నుంచి 21 కంపెనీలు ఉన్నాయి. భారత్ మరియు బ్రిటన్ నుంచి తలో మూడు కంపెనీలు చోటు సంపాదించాయి.
రిపోర్ట్ ప్రకారం, టాప్ మూడు కంపెనీలు, OpenAI, SpaceX, Anthropic కలిపి మొత్తం జాబితా విలువలో దాదాపు మూడొంతులు కలిగి ఉన్నాయి. ఇది గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో AI రంగం బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. రిలయన్స్ రిటైల్ ర్యాంకింగ్ ప్రపంచ రిటైల్ మార్కెట్లో భారతదేశం పెరుగుతున్న స్థాయిని కూడా హైలైట్ చేస్తుంది.