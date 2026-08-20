వ్యవసాయ బావిలోకి దూసుకెళ్లిన కారు.. నలుగురు మృత్యువాత
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిద్ధిపేటలో విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ కారు ప్రమాదం నలుగురు కుటుంబ సభ్యులను మింగేసింది. కారు అదుపుతప్పి వ్యవసాయ బావిలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. బుధవారం అర్థరాత్రి ఈ ఘోరం జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
సిద్ధిపేట జిల్లాలోని దుబ్బాక మండలం, అప్పనపల్లి శివారులో రహదారి పక్కన ఉన్న బావిలోకి ఓ కారు అదుపుతప్పి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృత్యువాతపడ్డారు. దుబ్బాక మండలంలోని బల్వంతపూర్ గ్రామానికి చెందిన దుండగుల రాజు (30), అతని భార్య భాగ్య (25), కుమారుడు నిహాన్ష్ (4), కుమార్తె శాన్విక (2)లు కారులో సిద్ధిపేట నుంచి ఇంటికి వెళుతుండగా బుధవారం అర్థరాత్రి ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
దీనిపై సమాచారం తెలుసుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. జేసీబీతో బావిలో నుంచి కారును బయటతీసి, మృతదేహాలను వెలికితీశారు. పంచనామా నిమిత్తం దుబ్బాక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందడంతో బల్వంతాపూర్ గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.