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  4. Hyderabad: Girl Commits Suicide After Father Objects To Mobile Phone Use
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (15:52 IST)

మొబైల్ ఫోన్ వాడకంపై తండ్రి మందలింపు: యువతి రైలుకింద పడి ఆత్మహత్య

suicide
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:52 IST)
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కాచిగూడకు చెందిన ఒక యువతి, మొబైల్ ఫోన్ వాడకంపై తండ్రి మందలించడంతో గురువారం ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకుంది. సమాచారం ప్రకారం, ఆమె ఉప్పుగూడ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో గూడ్స్ రైలు కింద పడి ప్రాణాలు తీసుకుంది. 
 
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కాచిగూడకు చెందిన ఓ బాలిక అస్తమానం ఫోన్‌లో గడిపేది. ఇది గమనించిన తండ్రి.. పలుమార్లు ఆమెను మందలించాడు. దీంతో మనస్తాపం చెందిన ఆ బాలిక.. ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఆ తర్వాత గురువారం ఉదయం ఉప్పుగూడ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో శవమై తేలింది.
 
విషయం తెలిసిన వెంటనే కాచిగూడ ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. వారు మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్‌కు తరలించి, ఆమె తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. ఉప్పుగూడ రైల్వే పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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