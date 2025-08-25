Hyderabad: గర్భవతి అయిన భార్యను హత్య చేసిన భర్త
హైదరాబాద్లోని మేడ్చల్ జిల్లా మేడిపల్లి ప్రాంతంలోని బాలాజీహిల్స్లో జరిగిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. భర్త మహేందర్ రెడ్డి తన గర్భవతి అయిన భార్య స్వాతిని హత్య చేసి, ఆమె మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేయడానికి ప్రయత్నించాడని ఆరోపించారు.
మృతదేహాన్ని బయట పారవేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో అతను ఒక కవర్లో ప్యాక్ చేసినట్లు తెలిసింది. గది నుండి శబ్దాలు విన్న పొరుగువారు అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో ఈ నేరం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసులు వెంటనే మహేందర్ రెడ్డిని అరెస్టు చేశారు. వికారాబాద్ జిల్లాలోని కొమారెడ్డిగూడకు చెందిన స్వాతి, మహేందర్ బొడ్డుప్పల్లో కలిసి నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సంఘటన ఆ ప్రాంతంలో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని సృష్టించింది.