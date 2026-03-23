Maganti Daughters: రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన మాగంటి కుమార్తెలు.. తీవ్రగాయాలు
దివంగత బీఆర్ఎస్ నాయకుడు, జూబ్లీ హిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ కుటుంబంలో ఒక విషాద సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆదివారం రాత్రి విమానాశ్రయం నుంచి తిరిగి వస్తుండగా ఆయన కుమార్తెలు కారు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. నర్సింగి పోలీస్ అకాడమీ ప్రాంతం సమీపంలో వారి వాహనం ఒక డీసీఎం ట్రక్కును ఢీకొట్టినట్లు సమాచారం.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన పెద్ద కుమార్తె అక్షర తీవ్రంగా గాయపడిందని, ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలిసింది. ఆయన చిన్న కుమార్తె దిశర, కారులో ఉన్న మరో వ్యక్తికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.
వారందరూ ప్రస్తుతం ఏఐజీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అతివేగం కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. కారు చక్రం అకస్మాత్తుగా ఊడిపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తమ స్నేహితులను శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో దింపి, వారు తిరిగి గచ్చిబౌలికి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు ఈ కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.