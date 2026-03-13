శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026
  వార్తలు
  తెలుగు వార్తలు
  తెలంగాణ వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026 (16:43 IST)

ఓరి వీడి దుంపతెగ, టెస్ట్ డ్రైవ్ అంటూ బెంజ్ కారుతో జంప్

Benz car
టెస్ట్ డ్రైవ్ అంటూ ఖరీదైన బెంజ్ కారును నడుపుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు ఓ వ్యక్తి. ఆ తర్వాత కారు యజమాని అతడి కోసం ఎంత ప్రయత్నించినా అతడు తప్పించుకోసాగాడు. చివరికి ఎలాగో ఆచూకి తెలుసుకుని గట్టిగా నిలదీశాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 2024 డిశెంబరులో అక్బర్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి అహ్మద్ నుంచి మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారును కొనుక్కునేందుకు వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో ఒకసారి కారును టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి చూస్తానని చెప్పి దాన్ని నడుపుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు.
 
ఆ తర్వాత కారు యజమాని ఎలాగో అతడి వద్దకెళ్లి నిలదీయగా రూ. 25 లక్షలు ఇస్తానని అంగీకరించాడు. ఐతే ఆ డబ్బు ఇవ్వకుండా ఏకంగా కార్స్ గలోర్లతో కలిసి కారును అమ్మేశాడు. ఆ తర్వాత రెండున్నర లక్షలు యజమాని చేతిలో పెట్టి దాంతో సరిపెట్టుకోవాలని అన్నాడు. మిగిలిన మొత్తం కూడా ఇవ్వాలంటూ గట్టిగా నిలదీయడంతో కారు యజమానిని బెదిరించాడు. దీనితో బాధితుడు పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన హైదరాబాదు నగరంలో చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.

Aravind: మల్టీప్లెక్సులను మించిన ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇవ్వాలని అల్లు సినిమాస్ ను నిర్మించాం : అల్లు అరవింద్

Aravind: మల్టీప్లెక్సులను మించిన ఎక్స్‌పీరియెన్స్ ఇవ్వాలని అల్లు సినిమాస్ ను నిర్మించాం : అల్లు అరవింద్ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతతో కూడిన ప్రీమియం లార్జ్ స్క్రీన్ ఫార్మాట్‌ను ‘అల్లు సినిమాస్’ హైదరాబాద్‌కు పరిచయం చేస్తోంది. హైదరాబాద్‌కు ఇదొక చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిలుస్తుంది. నగరంలో తొలి డాల్బీ సినిమా వచ్చింది. హైదరాబాద్‌లోని కోకాపేటలోని 7 ఎకరాల అల్లు స్టూడియోస్ కాంప్లెక్స్‌లో ఉన్న నాలుగు స్క్రీన్‌ల అల్ట్రా-లగ్జరీ మల్టీప్లెక్స్ అల్లు సినిమాస్‌ను ప్రారంభించినట్లు అల్లు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ గర్వంగా ప్రకటించింది. ఇకపై ల్యాండ్‌మార్క్ వినోద గమ్యస్థానంగా అల్లు సినిమాస్ మారనుంది. హైదరాబాద్‌ను అల్లు సినిమాస్ వరల్డ్ సినిమా మ్యాప్‌లో సరికొత్త స్థాయిలోని నిలబెడుతుంది.

2.5 ఎకరాల ది ప్యారడైజ్ సెట్లలో ఇళ్ళు, 100 ట్యాంకర్లతో మురికివాడ సామ్రాజ్యాం

2.5 ఎకరాల ది ప్యారడైజ్ సెట్లలో ఇళ్ళు, 100 ట్యాంకర్లతో మురికివాడ సామ్రాజ్యాంనేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న చిత్రం ది ప్యారడైజ్. ఇటీవలే ఈ చిత్రంలోని మాస్ సాంగ్ ను విడుదల చేశారు. అక్కడ వాతావరణం వేలాదిమంది మురికివాడల్లో నివసించే ప్రాంతం. దీనికోసం హైదరాబాద్ శివార్లో 2.5 ఎకరాల సెట్ వేశారు. ఎంట్రీ పెద్ద కోటని తలపిస్తుంది. అందులో అనేక ఇళ్ళు, 100 ట్యాంకర్లుతో మురికివాడల్లో ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించారు. ఈ సెట్ ఫొటోలను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది.

శృంగారంపై పెదవి విప్పరు.. కానీ పిల్లలను ఒక ఫ్యాక్టరీలా కనేస్తున్నారు : వరలక్ష్మి

శృంగారంపై పెదవి విప్పరు.. కానీ పిల్లలను ఒక ఫ్యాక్టరీలా కనేస్తున్నారు : వరలక్ష్మికోలీవుడ్ నటి వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ సంతానంపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. శృంగారంపై మాత్రం ఏ ఒక్కరూ మాట్లాడరని, కానీ పిల్లలను మాత్రం ఓ ఫ్యాక్టరీలో కనేస్తున్నారని, ఆ తర్వాత ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని బాధపడతారని చెప్పుకొచ్చారు. తాజాగా జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని జనాభా నియంత్రణకు, ఆర్థిక స్థోమతకు ముడిపెడుతూ కామెంట్స్ చేశారు.

Varalaxmi Sarathkumar: వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ కు ప్రియమణి, మంచు లక్ష్మి మద్దతు

Varalaxmi Sarathkumar: వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ కు ప్రియమణి, మంచు లక్ష్మి మద్దతువరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ కు ఓ విషయంలో మద్దతుగా ప్రియమణి, మంచు లక్ష్మి నిలిచారు. ఇటీవలే సరస్వతి అనే సినిమాలో నటించింది. ఆమె సోదరి నిర్మాత. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీశాయి. ఒకవైపు జనాభా పెరగాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రబుత్వం కోరుతుంటే, కొన్ని దేశాల్లో జనాభా తగ్గించుకుంటున్నారు. అసలు పిల్లల్ని ఎలా పోషించాలో తెలీక పలుచోట్ల పేద కుటుంబాలు ఆహుతిఅవుతున్నాయి.

Deevana : ప్రేమిస్తే ప్రమాదమని తెలిసినా ప్రేమించిన యువకుడి కథతో దీవాన టీజర్

Deevana : ప్రేమిస్తే ప్రమాదమని తెలిసినా ప్రేమించిన యువకుడి కథతో దీవాన టీజర్శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". స్మేహ మణిమేగలై హీరోయిన్ గా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి రూపొందిస్తున్నారు. "దీవాన" సినిమా ఈ వేసవికి గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.
