నాగర్కర్నూల్ రైస్ మిల్లులో రూ.9.68 కోట్ల విలువైన వరి ధాన్యం మాయం
నాగర్కర్నూల్ పట్టణ శివార్లలోని ఒక పార్బాయిల్డ్ రైస్ మిల్లు నుండి, కస్టమ్ మిల్లింగ్ కోసం ప్రభుత్వం కేటాయించిన సుమారు రూ.9.68 కోట్ల విలువైన వరి ధాన్యం అదృశ్యమైంది. ఈ ఘటనపై 13 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు.
పౌర సరఫరాలు, విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు బుధవారం మిల్లులో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి, పుస్తకాలలో నమోదు చేసిన నిల్వకు, వాస్తవంగా అందుబాటులో ఉన్న పరిమాణానికి మధ్య గణనీయమైన వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించారు. ప్రాథమిక విచారణలో, ఈ వరి ధాన్యాన్ని దారి మళ్లించి, వ్యక్తిగత లాభం కోసం బహిరంగ మార్కెట్లో విక్రయించినట్లు తేలిందని అధికారులు తెలిపారు.
పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు నాగర్కర్నూల్ పోలీస్ స్టేషన్లో నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం కింద మిల్లు యజమానులు, నిర్వాహకులు, మిల్లుతో సంబంధం ఉన్న ఇతరులతో సహా 13 మందిపై కేసు నమోదు చేశారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఖరీఫ్ సీజన్లో, రైతుల నుండి సేకరించిన వరిని కస్టమ్ మిల్లింగ్ కోసం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న రైస్ మిల్లులకు కేటాయించారు. ఈ ఏర్పాటు ప్రకారం, మిల్లు యజమానులు వరిని బియ్యంగా ప్రాసెస్ చేసి, నిర్దేశించిన పరిమాణాన్ని ప్రభుత్వానికి తిరిగి ఇవ్వాలి.
అయితే, మిల్లులో జరిపిన తనిఖీలలో కేటాయించిన వరిలో గణనీయమైన పరిమాణానికి లెక్క లేదని తేలడంతో, అధికారులు దీనిని అక్రమంగా మళ్లించారనే అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాలోని ఇతర రైస్ మిల్లులలో కూడా ఆకస్మిక తనిఖీలు కొనసాగుతాయని విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు తెలిపారు. అవకతవకలకు పాల్పడినట్లు తేలిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వారు హెచ్చరించారు.