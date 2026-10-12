కడుపు నొప్పి... హీలియం గ్యాస్ పీల్చి 36 ఏళ్ల టెక్కీ ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్ కొండాపూర్లోని రాఘవేంద్ర కాలనీలో ఒక ఇంట్లో హీలియం గ్యాస్ పీల్చి 36 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడిని సౌరభ్ శేఖర్గా గుర్తించారు. అతను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తూ రాయదుర్గంలో తన సోదరుడితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు.
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నివేదికల ప్రకారం, శేఖర్ శనివారం మధ్యాహ్నం ఒక స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్తున్నానని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు. రాత్రి సుమారు 7.30 గంటలకు, తాను కొండాపూర్లోని రాఘవేంద్ర కాలనీలో తన స్నేహితులతో కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నట్లు వారికి తెలియజేశాడు.
అయితే, ఆదివారం ఉదయం వరకు అతను ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఫోన్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, అతను సమాధానం ఇవ్వలేదు. దీంతో వారు అతను చెప్పిన చిరునామాకు వెళ్లి చూడగా, తలుపులు తాళం వేసి ఉన్నాయి. తలుపులు పగలగొట్టి చూడగా, అతను విగతజీవిగా కనిపించాడు.
అతను హీలియం గ్యాస్ పీల్చడం వల్ల మరణించి ఉంటాడని అనుమానిస్తున్నారు. వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మృతదేహం వద్ద పోలీసులకు ఒక సూసైడ్ నోట్ లభించింది.
అందులో, గత 10 సంవత్సరాలుగా ఆహారం తిన్న తర్వాత తనకు కడుపు నొప్పి వస్తోందని శేఖర్ పేర్కొన్నాడు. పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.