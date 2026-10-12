  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. Rayadurgam Techie Dies After Inhaling Helium Gas Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (09:26 IST)

కడుపు నొప్పి... హీలియం గ్యాస్ పీల్చి 36 ఏళ్ల టెక్కీ ఆత్మహత్య

Crime
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (09:26 IST)
google-news
Crime
హైదరాబాద్ కొండాపూర్‌లోని రాఘవేంద్ర కాలనీలో ఒక ఇంట్లో హీలియం గ్యాస్ పీల్చి 36 ఏళ్ల సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడిని సౌరభ్ శేఖర్‌గా గుర్తించారు. అతను సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తూ రాయదుర్గంలో తన సోదరుడితో కలిసి నివసిస్తున్నాడు. 
 
నివేదికల ప్రకారం, శేఖర్ శనివారం మధ్యాహ్నం ఒక స్నేహితుడిని కలవడానికి వెళ్తున్నానని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పి ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు. రాత్రి సుమారు 7.30 గంటలకు, తాను కొండాపూర్‌లోని రాఘవేంద్ర కాలనీలో తన స్నేహితులతో కలిసి ఒక ఇంట్లో ఉంటున్నట్లు వారికి తెలియజేశాడు. 
 
అయితే, ఆదివారం ఉదయం వరకు అతను ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఫోన్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, అతను సమాధానం ఇవ్వలేదు. దీంతో వారు అతను చెప్పిన చిరునామాకు వెళ్లి చూడగా, తలుపులు తాళం వేసి ఉన్నాయి. తలుపులు పగలగొట్టి చూడగా, అతను విగతజీవిగా కనిపించాడు. 
 
అతను హీలియం గ్యాస్ పీల్చడం వల్ల మరణించి ఉంటాడని అనుమానిస్తున్నారు. వారు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మృతదేహం వద్ద పోలీసులకు ఒక సూసైడ్ నోట్ లభించింది. 
 
అందులో, గత 10 సంవత్సరాలుగా ఆహారం తిన్న తర్వాత తనకు కడుపు నొప్పి వస్తోందని శేఖర్ పేర్కొన్నాడు. పోస్ట్‌మార్టం పరీక్ష కోసం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
సైబర్ నేరగాళ్ల డిజిటల్ అరెస్టు : యువతి ఆత్మహత్య

సోషల్ మీడియా వేదికగా రెచ్చిపోతున్న విష్ణుప్రియ - నెలకు రూ.33 లక్షల ఆర్జన!? (Video)

సోషల్ మీడియా వేదికగా రెచ్చిపోతున్న విష్ణుప్రియ - నెలకు రూ.33 లక్షల ఆర్జన!? (Video)బుల్లితెర యాంకర్ విష్ణుప్రియ పేరు ఇటీవలికాలంలో మీడియాలో బాగా నలుగుతోంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాను ఫాలోకావాలనుకునే నెటజన్లు నెలవారీ చందా చెల్లించాల్సివుంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు దాదాపుగా 8449 మంది సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. నెలవారీగా సబ్‌స్క్రైబ్ మొత్తంగా రూ.399 చెల్లించాల్సివుంటుంది. ఆ ప్రకారంగా ఆమెకున్న 8449 మంది సబ్‌స్క్రైబర్ల నుంచి నెలకు రూ.33.7 లక్షలు వసూలు అర్జిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రం విడుదలలో ఆ తప్పు చేశాం : నిర్మాత విశ్వప్రసాద్

ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' చిత్రం విడుదలలో ఆ తప్పు చేశాం : నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ది రాజాసాబ్ చిత్రాన్ని సంక్రాంతి సమయంలో విడుదల చేయకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదల చేసివుండాల్సింది అని ఆ చిత్ర నిర్మాత టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ అన్నారు. ఆయన తాజాగా నిర్మించిన చిత్రం గరివిడి లక్ష్మి. ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నిర్మాత విశ్వ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, సంక్రాంతికి కాకుండా సాధారణ రోజుల్లో విడుదలైవుంటే ది రాజాసాబ్ చిత్రం ఘన విజయం సాధించివుండేదన్నారు.

లోకేష్ కనకరాజు నటించిన డిసి.. ఐదు భాషల్లో సోనీ లివ్‌లోకి రాబోతోంది

లోకేష్ కనకరాజు నటించిన డిసి.. ఐదు భాషల్లో సోనీ లివ్‌లోకి రాబోతోందికొన్ని కథలు ప్రేమ‌తో ప్రారంభ‌మైతే.. నమ్మకద్రోహంతో మరికొన్ని అనుకోని మలుపు తిరుగుతాయి. ఎటూ తోచని పరిస్థితుల్లో మనుషులు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఇంకొన్ని కథలకు కారణమవుతుంటాయి. అధికారం, నమ్మకం, ప్రతీకారం మధ్య సాగే కథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న అరుణ్ మాథేశ్వరన్ హిట్ మూవీ ‘DC’ అక్టోబర్ 16 నుంచి సోనీ లివ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Vijay Deverakonda: తిరుమలలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (video)

Vijay Deverakonda: తిరుమలలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ (video)టాలీవుడ్ స్టార్ దంపతులు రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ మంగళవారం ఉదయం తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించారు. తమ రాబోయే చిత్రం విడుదలకు ముందు వారు దైవ ఆశీస్సులు కోరారు. రణబాలి సినిమా అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. వీడియోలలో విజయ్ సంప్రదాయ తెల్లని పట్టు కుర్తా, ధోతీ ధరించి కనిపించారు. రష్మిక పసుపు రంగు పట్టు చీర, దానికి గులాబీ రంగు బ్లౌజ్ ధరించారు. దర్శనం కోసం ఆలయ అధికారులు వారిని లోపలికి తీసుకెళ్లారు. వారు బయటకు వస్తున్నప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.

Vishwak Sen: ఈనగరానికి ఏమైంది రిపీట్ నుంచి ఆర్టిస్టుల గ్యాంగ్ కొత్త పోస్టర్

Vishwak Sen: ఈనగరానికి ఏమైంది రిపీట్ నుంచి ఆర్టిస్టుల గ్యాంగ్ కొత్త పోస్టర్2018లో విడుదలై కల్ట్ క్లాసిక్‌గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ‘ENE Repeat’ రూపొందుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి కొత్త పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో నలుగురు యువకులు సూట్‌కేసులు, ట్రావెల్ బ్యాగులు, కెమెరా పరికరాలు, ఇతర లగేజీ మధ్య కనిపిస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరి లుక్, హావభావాలు ప్రత్యేకంగా ఉండటంతో పోస్టర్ ఆసక్తికరంగా, వినోదాత్మకంగా కనిపిస్తోంది.