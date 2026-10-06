నాన్నా మీ అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్నాను.. టెక్కీ ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని ఒక మహిళా హాస్టల్లో సోమవారం ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని మృతి చెంది కనిపించింది. మృతురాలిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన బండేల మనీషగా గుర్తించారు. మనీష గత కొన్ని రోజులుగా 'విఆర్ ఎలైట్ ప్రీమియం ఉమెన్స్ హాస్టల్'లో ఉంటోంది.
నానక్రామ్గూడలోని ఒక కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆమె తన గదిలో మృతి చెంది కనిపించారు. ఒక సూసైడ్ నోట్... ఆ గదిలో "నాన్నా, మీ అంచనాలను అందుకోలేకపోతున్నాను" అని రాసి ఉన్న ఒక లేఖ లభించింది.
ఒంటరితనం, ఆర్థిక సమస్యలే ఈ తీవ్ర నిర్ణయానికి కారణమై ఉండవచ్చని సమాచారం. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న గచ్చిబౌలి పోలీసులు హాస్టల్కు చేరుకున్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేయబడింది. ఆమె మరణానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.