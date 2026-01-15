మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచిన వారిపై కఠిన చర్యలు : పొన్నం ప్రభాకర్
మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులను కించపరిచే విధంగా వ్యవహరించిన వారిపై ప్రభుత్వం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులపై ఒక చానెల్లో ప్రసారమైన కథనం వివాదాస్పదమైన విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు. నిరాధారమైన వార్తలను ప్రసారం చేయడం ఏమాత్రం మంచిది కాదన్నారు. అలా చేసే జర్నలిస్టులు, మీడియా సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఇదిలావుంటే, ప్రణాళిక ప్రకారం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. త్వరలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిక స్థానాల్లో విజయం సాధిస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కరీంనగర్లో శ్రీ గిద్దె పెరుమాండ్ల స్వామి ఆలయంలో మంత్రి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం మీడియాతో పొన్నం మాట్లాడారు.
బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఒక్కరికీ ఇల్లు ఇవ్వలేదని పొన్నం ప్రభాకర్ విమర్శించారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ తమ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, రేషన్కార్డులు, మహిళలకు ఉచిత బస్సు, రుణాలు, ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చిందన్నారు. గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేసేందుకు కేంద్రం కుట్ర చేస్తోందని ఆరోపించారు. మహిళా అధికారులను కించపరిచిన వారిపై ప్రభుత్వం చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు.
హనుమకొండ జిల్లా కొత్తకొండలో శ్రీవీరభద్రస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, కొండా సురేఖ పాల్గొన్నారు. ఆలయ అధికారులు, సిబ్బంది వారికి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఆలయంలో మంత్రులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత స్వామివారికి గుమ్మడికాయ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.