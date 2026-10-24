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  4. Two Held at RGIA with Rs.1.56 Crore Foreign Currency in Plastic Covers
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 24 October 2026 (10:14 IST)

బ్లాక్ కవరులో రూ. 1.56 కోట్ల విలువైన విదేశీ కరెన్సీ.. ఎలా పట్టుకున్నారంటే?

currency note
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (10:14 IST)
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హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సుమారు రూ. 1.56 కోట్ల విలువైన విదేశీ కరెన్సీని కలిగి ఉన్న ఇద్దరు భారతీయ ప్రయాణికులను డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ప్రయాణికులు ఎయిర్ ఏషియా విమానం (AK-68) ద్వారా మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్‌కు వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే, డీఆర్ఐ హైదరాబాద్ జోనల్ యూనిట్ (HZU)కు అందిన ఖచ్చితమైన సమాచారం మేరకు, అధికారులు వీరిని అడ్డుకున్నారు. 
 
ఈ ఘటన అక్టోబర్ 22, 23 తేదీలలో జరిగింది. ఒక ప్రయాణికుడి క్యాబిన్ బ్యాగేజీని తనిఖీ చేయగా, అందులోని ట్రాలీ బ్యాగులో బట్టల మధ్య నల్లని ప్లాస్టిక్ కవర్‌లో దాచిన విదేశీ కరెన్సీ (66,600 అమెరికన్ డాలర్లు, 3,773 మలేషియన్ రింగిట్లు మరియు 2 సింగపూర్ డాలర్లు) లభ్యమైంది. దీని విలువ సుమారు రూ. 63.62 లక్షలు ఉంటుంది.
 
ప్రాథమిక విచారణలో, అదే విమానంలో మరొక మహిళా ప్రయాణికురాలు కూడా వేరే పీఎన్నార్ నంబర్‌తో ప్రయాణిస్తున్నట్లు తేలింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు ఆమెను గుర్తించి అడ్డుకున్నారు. ఆమె క్యాబిన్ బ్యాగేజీని తనిఖీ చేయగా, అందులో కూడా బట్టల మధ్య నల్లని ప్లాస్టిక్ కవర్‌లో దాచిన 97,600 అమెరికన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 91.94 లక్షల విలువైనవి) బయటపడ్డాయి. 
 
ఈ విదేశీ కరెన్సీని చట్టబద్ధంగా సేకరించినట్లు లేదా తీసుకువెళ్తున్నట్లు నిరూపించే పత్రాలను సమర్పించడంలో ఆ ప్రయాణికులు విఫలమయ్యారు. దీంతో, సుమారు రూ. 1.56 కోట్ల విలువైన విదేశీ కరెన్సీని, దానిని దాచడానికి ఉపయోగించిన ట్రాలీ బ్యాగులతో సహా కస్టమ్స్ చట్టం, 1962 నిబంధనల ప్రకారం అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇద్దరు ప్రయాణికులను అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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