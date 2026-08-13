మటన్ కూర బాగోలేదని చెప్పిన భర్త.. భర్త ముఖాన్ని కాల్చేసిన భార్య
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు నేరాలకు కారణమవుతున్నాయి. తాజాగా మటన్ కూర రుచిగా లేదని భర్త చెప్పడంతో కోపంతో ఊగిపోయిన భార్య అతనిపై దారుణంగా దాడి చేసిన ఘటన వరంగల్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. మటన్ కూర వండిన భార్య, భర్తకు పెట్టగా బాగోలేదని చెప్పాడు. దీనితో ఆగ్రహానికి లోనైన భార్య, సమీపంలోని గ్యాస్ స్టోలో మంట లేపి భర్త ముఖంపై కాల్చింది.
ఈ దాడిలో భర్త ముఖం, మెడ, చేతులకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు అతన్ని వెంటనే ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని.. నిందితురాలిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమెపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.