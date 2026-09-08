Fauzi Update: పోస్ట్ప్రొడక్షన్తో ఫౌజీ స్పీడ్.. షూటింగ్కు బ్రేక్ ఇచ్చిన ప్రభాస్ ?
అజాద్ హింద్ ఫౌజ్ స్పూర్తితో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ఫౌజీ. ఇందులో బ్రిటీష్ కాలంనాటి కథను మిళితం చేసి తీస్తున్నారు. ఇటీవలే ఆలయంలో దేవుడి విగ్రహాన్ని పట్టుకున్న వస్తుండగా ప్రభాస్ పై సీన్స్ చిత్రీకరించారు. బ్రిటీష్ పోలీసులు ఆయన్ను అడ్డుకున్న సందర్భాలను కూడా తీశారు. తాజాగా కోటి ఉమెన్ కాలేజీతోపాటు హైదరాాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ చిత్రీకరించారు. తాజాగా చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
Fauzi - Prabhas- Hanu
తాజా సమాచారం ప్రకారం: సెప్టెంబర్ 15 వరకు షూటింగ్ గేప్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. చివరి దశలో షూట్: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్కు సంబంధించి ఈ సినిమాలో ఇంకా కేవలం 20 రోజుల షూటింగ్ మాత్రమే మిగిలి ఉంది.
మరోవైపు హాలీవుడ్ రేంజ్ VFX: షూటింగ్ పెండింగ్ ఉన్నప్పటికీ, సినిమాకు సంబంధించిన పోస్ట్ప్రొడక్షన్ పనులు ఇప్పటికే శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ చిత్రంలోని భారీ యాక్షన్ బ్లాక్స్ కోసం అమెరికా (US)కు చెందిన ప్రముఖ అంతర్జాతీయ VFX కంపెనీలు వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఈ పీరియాడిక్ ఎపిక్ను గ్రాండ్ విజువల్ వండర్గా స్క్రీన్పైకి తీసుకురావడానికి మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పక్కా ప్లానింగ్తో ముందుకు వెళ్తున్నారు.