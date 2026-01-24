Chiru: చిరంజీవి చిత్రం విశ్వంభర మళ్ళీ తెరముందుకు రాబోతుందా?
Chiranjeevi- Vishwambhara
మెగాస్టార్ చిరంజీవీ నటించిన తాజా చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు భారీ హిట్ అయిన తర్వాత ఆయనతో కొత్త ఎనర్జీ వచ్చినట్లయింది. మరో సినిమాను కూడా వచ్చే సంక్రాంతికి సిద్ధం అన్నట్లు ఇటీవలే సూచయిగా ప్రకటించారు. అయితే అనిల్ రావిపూడి తర్వాత ఏ చేస్తున్నాడనేది ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇదిలా వుండగా, కొత్త జోష్ తో విశ్వంభర సినిమాను థియేటర్లలోకి తెచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే నెటిజన్లు ఈ సినిమాపై పలు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నారు.
బింబిసార చిత్ర దర్శకుడు వశిష్ఠ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా రెండేళ్ళపాటు ఆగిపోయింది. కొత్త టెక్నికల్ గా ఆలస్యం అయింది. ఇప్పుడు దీనికోసం టెక్నికల్ గా అప్ డేట్ వచ్చిన టీమ్ తో ముందుకు తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఫిలింనగర్ కథనాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాయి. త్వరలో ట్రైలర్ ను సరికొత్తగా విడుదలచేసే పనిలో వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇప్పటికే ఫాంసటీ చిత్రాలు చేసిన అనుభవంతో ఇప్పటి తరానికి కూడా ఆకట్టుకునేలా చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇందులో త్రిష హీరోయిన్ గా ఆషికా రంగనాథ్ మరో పాత్రలో నటిస్తున్నారు. కీరవాణి సంగీతం, నేపథ్యం కూడా ఇవ్వనున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తోంది.