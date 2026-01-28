Vijay Rashmika : విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల వివాహం.. ఫిబ్రవరి 26న సీక్రెట్ మ్యారేజ్?
కొంతకాలంగా స్టార్ జోడీ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న మధ్య సంబంధం గురించి పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఈ జంట ఇప్పటికే తమ వివాహ తేదీని ఖరారు చేసుకున్నారట. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26న ఉదయపూర్లో వివాహం చేసుకోబోతున్నారని కొన్ని వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అయింది. అభిమానులు ఉత్సాహంగా స్పందిస్తున్నారు. ఒకవేళ ఈ వివాహం జరిగితే, అది కేవలం సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు, కొద్దిమంది స్నేహితుల సమక్షంలో జరిగే ఒక ప్రైవేట్, నిరాడంబరమైన వేడుకగా ఉంటుందని అంతర్గత వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
ఇప్పటివరకు, ఈ నివేదికలపై విజయ్ గానీ, రష్మిక గానీ స్పందించలేదు. వారి పీఆర్ బృందాలు కూడా మౌనంగా ఉన్నాయి. ఈ వార్తను ధృవీకరించడానికీ లేదా ఖండించడానికీ ఇష్టపడలేదు. ఒకవేళ ఈ పుకార్లు నిజమైతే, ఈ జంట త్వరలోనే తమ సంబంధం గురించి అధికారికంగా ఉమ్మడి ప్రకటన చేయవచ్చని చాలామంది నమ్ముతున్నారు.
సినిమాల సంగతికి వస్తే, విజయ్- రష్మిక తమ మూడవ చిత్రం రానా బాలి కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు, ఇది ప్రస్తుతం నిర్మాణ దశలో ఉంది. గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విడుదలైన ఈ చిత్రం నుండి వచ్చిన ఒక చిన్న గ్లింప్స్, మరోసారి వారి జంటపై దృష్టిని ఆకర్షించింది.