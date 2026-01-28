బుధవారం, 28 జనవరి 2026
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. ట్రైలర్స్
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 28 జనవరి 2026 (12:44 IST)

Vijay Sethupathi: మాట‌ల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడిన నిశ్శ‌బ్దం గాంధీ టాక్స్‌ ట్రైల‌ర్

Gandhi Talks Trailer poster
గాంధీ టాక్స్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి, అదితి రావు హైదరి, సిద్ధార్థ్ జాధవ్ లాంటి అద్భుతమైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. ట్రైలర్ చూస్తే భావోద్వేగాల‌ను, మాన‌సిక సంఘ‌ర్ష‌ణ‌ల‌ను వారి త‌మ న‌ట‌న‌తో క‌న‌ప‌రిచారు. మాట‌లు లేన‌ప్ప‌టికీ వారి పాత్ర‌ల‌ను పోషించ‌టం.. వారి హావ‌భావాలు క‌థ‌లో ప్ర‌ధానంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
 
విజయ్ సేతుపతి మాట్లాడుతూ ‘‘గాంధీ టాక్స్’లో నటించటం నటుడిగా నాకొక పెద్ద చాలెంజ్‌గా మారింది. మౌన‌మే ఇందులో అత్యంత బ‌ల‌మైన డైలాగ్‌గా ఉన్న అరుదైన సినిమా ఇది’ అన్నారు.
 
అర‌వింద‌స్వామి మాట్లాడుతూ ‘శబ్దాల‌తో నిండిన ఈ ప్ర‌పంచంలో మౌనం కూడా మ‌న అంత‌రాత్మ‌ను క‌దిలించ‌గ‌ల‌ద‌ని ‘గాంధీ టాక్స్’ మ‌న‌కు గుర్తు చేస్తుంది. మాట‌లు లేకుండా నిజం నిశ్శ‌బ్దంగా బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చే సినిమా. దీనికి ఎ.ఆర్‌.రెహ‌మాన్‌గారి అద్భుత‌మైన సంగీత‌మే క‌థ‌ను చెప్పే గొప్ప భాష‌గా మారింది’ అన్నారు.
 
అదితిరావు హైద‌రి మాట్లాడుతూ ‘గాంధీ టాక్స్ సినిమాలో మాటల కంటే భావాలే మనల్ని కదిలించటం నాకు బాగా నచ్చింది. సున్నితత్వం, మౌనం రెండూ ఎంతో అందంగా క‌ల‌గ‌లిసిన‌ట్లు ఈ సినిమా చూపిస్తుంది’ అన్నారు.
 
సిద్ధార్థ్ జాద‌వ్ మాట్లాడుతూ ‘డైలాగ్స్ లేకుండానే ఇంత బ‌లంగా మాట్లాడేలా రూపొందించిన ‘గాంధీ టాక్స్’ సినిమాలో భాగం కావ‌టం నిజంగా నాకెంతో ప్ర‌త్యేకం. మాట‌ల‌కు అతీతంగా సినిమా ఎందుకు మాట్లాడుతుందో ఈ సినిమా తెలియ‌జేస్తుంది’ అన్నారు.
 
కిషోర్ పాండురంగ్ బేలేకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘గాంధీ టాక్స్’ సినిమాకు ఏ.ఆర్. రెహ‌మాన్ అందించిన సంగీతం, బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ స్పెష‌ల్ ఎట్రాక్ష‌న్‌. ఈ సినిమాలో సంగీతమే కథలోని భావోద్వేగాలకు గొంతుక‌గా మారుతుంది. ఆయన స్వరాలు మౌనంలోనూ ప్రాణం పోస్తూ, ప్రతిభావంతులైన గాయకుల స్వరాలు మాటలేని క్షణాలకు మరింత భావోద్వేగాన్ని, బలాన్ని చేకూరుస్తాయి.
 
సాంప్ర‌దాయానికి భిన్నంగా, ధైర్యంగా ఈ సినిమా నిర్మాత‌లు ట్రైల‌ర్‌ను ఎ.ఆర్‌.రెహ‌మాన్ సంగీత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న కంటే మూడు రోజుల ముందే రిలీజ్ చేశారు. సినిమా, లైవ్ మ్యూజిక్ అరుదైన ఆలోచ‌నాత్మ‌క క‌ల‌యిక ఇది. ఈ వైవిధ్య‌మైన ప్ర‌మోష‌న‌ల్ ప‌ద్ధ‌తి సినిమా త‌త్వాన్ని ప్ర‌తిబింబిస్తుంది. పూర్తి అనుభ‌వంతో, క‌ళాత్మ‌క దృష్టితో ఇది రూపొందించ‌బ‌డింది.
 
సాంప్ర‌దాయాల‌ను ఛాలెంజ్ చేసే సినిమాల‌ను రూపొందించ‌టం, సున్నిత‌మైన న‌ట‌న‌కు ప‌ట్టంక‌ట్ట‌టం, భార‌తీయ సినిమా హ‌ద్దుల‌ను చేరిపేసి స‌రికొత్త హ‌ద్దుల‌కు సినిమాను తీసుకెళ్లట‌మే తమ సంక‌ల్ప‌మ‌ని గాంధీ టాక్స్ సినిమాతో  జీ స్టూడియోస్ మ‌రియు నిర్మాత‌లు తెలియ‌జేశారు. జ‌న‌వ‌రి 30న ‘గాంధీ టాక్స్‌’ సినిమా ప్ర‌పంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ అవుతుంది.

Telangana : ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమకు నో చెప్పారని తల్లిదండ్రులను హత్య చేసిన యువతి

Telangana : ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమకు నో చెప్పారని తల్లిదండ్రులను హత్య చేసిన యువతితెలంగాణ, వికారాబాద్ జిల్లాలోని బంట్వారం మండలం యాచారం గ్రామంలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పరిచయమైన ఒక వ్యక్తితో తన సంబంధాన్ని వ్యతిరేకించినందుకు ఒక యువతి తన కన్నతల్లిదండ్రులను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. పోలీసు వర్గాల ప్రకారం.. సురేఖ అనే ఆ యువతి కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియా ద్వారా ఒక వ్యక్తితో సంబంధం కొనసాగిస్తోంది. ఈ సంబంధాన్ని ఆమె తల్లిదండ్రులు వ్యతిరేకించడంతో, ఆమె ఈ నేరానికి పథకం పన్ని, వారికి అధిక మోతాదులో మత్తు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చిందని, దానివల్ల వారు మరణించారని సమాచారం.

వారం రోజులు డెడ్‌లైన్.. అరవ శ్రీధర్‌పై విచారణకు కమిటీ వేసిన జనసేన

వారం రోజులు డెడ్‌లైన్.. అరవ శ్రీధర్‌పై విచారణకు కమిటీ వేసిన జనసేనరైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గానికి చెందిన జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌పై ఒక మహిళ చేసిన లైంగిక ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు జనసేన పార్టీ ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీలోని ముగ్గురు సభ్యులు టి. శివశంకర్, టి. రమాదేవి, టి.సి. వరుణ్ ఈ ఆరోపణలపై విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పిస్తారని పార్టీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాలు.. 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారు- ముర్ము

2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాలు.. 25 కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుండి బయటపడ్డారు- ముర్మురాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము బుధవారం 2026-27 బడ్జెట్ సమావేశాల మొదటి రోజున పార్లమెంట్ ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశంలో ప్రసంగిస్తూ, సామాజిక న్యాయం, సమ్మిళిత వృద్ధి, అభివృద్ధి చెందిన భారతదేశం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ దార్శనికతను వివరించారు. 18వ లోక్‌సభ ఏడవ సమావేశం, రాజ్యసభ 270వ సమావేశం ప్రారంభ రోజున లోక్‌సభ ఛాంబర్‌లో సమావేశమైన ఉభయ సభల సభ్యులను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి తన ప్రసంగం చేశారు. తన ప్రసంగంలో రాష్ట్రపతి ముర్ము, భారతదేశం వేగవంతమైన పురోగతిని, గొప్ప వారసత్వాన్ని జరుపుకోవడంలో గత సంవత్సరం చిరస్మరణీయంగా నిలిచిందని గుర్తుచేశారు.

కుమారులతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో ధనుష్ (video)

కుమారులతో తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరో ధనుష్ (video)ప్రముఖ తమిళ నటుడు, నిర్మాత ధనుష్, తన కుమారులతో కలిసి బుధవారం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం బయటకు వచ్చిన ధనుష్, కుమారులతో సెల్ఫీలు దిగడానికి ఎగబడ్డారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ధనుష్ చేతిలో ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులు వున్నాయి. వాటిలో విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వం వహించే కర అనే సినిమా ఒకటి.

అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతి

అజిత్ పవార్ దుర్మరణంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ దిగ్భ్రాంతిమహారాష్ట్రలోని బారామతిలో బుధవారం జరిగిన ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ మరణించారు. మరణించినవారిలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్‌తో పాటు మరో ఐదుగురు వ్యక్తులు వున్నారు. బుధవారం ఉదయం పూణే జిల్లాలో వారు ప్రయాణిస్తున్న విమానం కూలిపోవడంతో మరణించారు. VSR సంస్థకు చెందిన లీర్‌జెట్ 45 విమానం పూణేలోని బారామతి ప్రాంతంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

పీతలు తినేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలురుచికరమైన రుచితో పాటు, పీతలు తినడానికి ఆరోగ్యకరమైనవి. పీతలు అనేక ముఖ్యమైన పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. పీత తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి మరింత తెలుసుకుందాము. పీత తక్కువ కొవ్వు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్ యొక్క మూలం, ఇది శక్తిని ఇస్తుంది. జీవక్రియను పెంచుతుంది. పీత ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, జింక్- ప్రోటీన్లకు మంచి మూలం, ఇవన్నీ కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. పీతలు మెదడు ఆరోగ్యం, అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేసే ఇతర కారకాల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. పీత మాంసంలో భాస్వరం అధికంగా ఉంటుంది, ఫలితంగా దంతాలు, ఎముకలను బలంగా నిర్మించడంలో సహాయపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?

మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచే సూపర్ ఫుడ్స్, ఏంటవి?శరీరంలోని అన్ని భాగాల పనితీరుకు మెదడు చాలా అవసరం. మెదడును ఆరోగ్యంగా, చురుకుగా ఉంచడంలో సహాయపడే కొన్ని సూపర్ ఫుడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఆరోగ్యకరమైన మెదడు అభివృద్ధికి డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా అవసరం. బాదం, పిస్తా, జీడిపప్పు, చియా గింజలు మెదడు ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. తాజా పండ్లు, కూరగాయలు తినడం మెదడు అభివృద్ధికి మంచిది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఖర్జూరంలోని ఐరన్, మినరల్స్ మెదడు శక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. పచ్చిగుడ్లలో ఉండే ప్రోటీన్, విటమిన్ బి12 మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా అవసరం. ఆహారంలో ఎక్కువ నూనె, చక్కెర కలపడం మెదడు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.
