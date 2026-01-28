Vijay Sethupathi: మాటల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడిన నిశ్శబ్దం గాంధీ టాక్స్ ట్రైలర్
Gandhi Talks Trailer poster
గాంధీ టాక్స్ చిత్రంలో విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి, అదితి రావు హైదరి, సిద్ధార్థ్ జాధవ్ లాంటి అద్భుతమైన నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. ట్రైలర్ చూస్తే భావోద్వేగాలను, మానసిక సంఘర్షణలను వారి తమ నటనతో కనపరిచారు. మాటలు లేనప్పటికీ వారి పాత్రలను పోషించటం.. వారి హావభావాలు కథలో ప్రధానంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
విజయ్ సేతుపతి మాట్లాడుతూ ‘‘గాంధీ టాక్స్’లో నటించటం నటుడిగా నాకొక పెద్ద చాలెంజ్గా మారింది. మౌనమే ఇందులో అత్యంత బలమైన డైలాగ్గా ఉన్న అరుదైన సినిమా ఇది’ అన్నారు.
అరవిందస్వామి మాట్లాడుతూ ‘శబ్దాలతో నిండిన ఈ ప్రపంచంలో మౌనం కూడా మన అంతరాత్మను కదిలించగలదని ‘గాంధీ టాక్స్’ మనకు గుర్తు చేస్తుంది. మాటలు లేకుండా నిజం నిశ్శబ్దంగా బయటకు వచ్చే సినిమా. దీనికి ఎ.ఆర్.రెహమాన్గారి అద్భుతమైన సంగీతమే కథను చెప్పే గొప్ప భాషగా మారింది’ అన్నారు.
అదితిరావు హైదరి మాట్లాడుతూ ‘గాంధీ టాక్స్ సినిమాలో మాటల కంటే భావాలే మనల్ని కదిలించటం నాకు బాగా నచ్చింది. సున్నితత్వం, మౌనం రెండూ ఎంతో అందంగా కలగలిసినట్లు ఈ సినిమా చూపిస్తుంది’ అన్నారు.
సిద్ధార్థ్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ ‘డైలాగ్స్ లేకుండానే ఇంత బలంగా మాట్లాడేలా రూపొందించిన ‘గాంధీ టాక్స్’ సినిమాలో భాగం కావటం నిజంగా నాకెంతో ప్రత్యేకం. మాటలకు అతీతంగా సినిమా ఎందుకు మాట్లాడుతుందో ఈ సినిమా తెలియజేస్తుంది’ అన్నారు.
కిషోర్ పాండురంగ్ బేలేకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ‘గాంధీ టాక్స్’ సినిమాకు ఏ.ఆర్. రెహమాన్ అందించిన సంగీతం, బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్ స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్. ఈ సినిమాలో సంగీతమే కథలోని భావోద్వేగాలకు గొంతుకగా మారుతుంది. ఆయన స్వరాలు మౌనంలోనూ ప్రాణం పోస్తూ, ప్రతిభావంతులైన గాయకుల స్వరాలు మాటలేని క్షణాలకు మరింత భావోద్వేగాన్ని, బలాన్ని చేకూరుస్తాయి.
సాంప్రదాయానికి భిన్నంగా, ధైర్యంగా ఈ సినిమా నిర్మాతలు ట్రైలర్ను ఎ.ఆర్.రెహమాన్ సంగీత ప్రదర్శన కంటే మూడు రోజుల ముందే రిలీజ్ చేశారు. సినిమా, లైవ్ మ్యూజిక్ అరుదైన ఆలోచనాత్మక కలయిక ఇది. ఈ వైవిధ్యమైన ప్రమోషనల్ పద్ధతి సినిమా తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. పూర్తి అనుభవంతో, కళాత్మక దృష్టితో ఇది రూపొందించబడింది.
సాంప్రదాయాలను ఛాలెంజ్ చేసే సినిమాలను రూపొందించటం, సున్నితమైన నటనకు పట్టంకట్టటం, భారతీయ సినిమా హద్దులను చేరిపేసి సరికొత్త హద్దులకు సినిమాను తీసుకెళ్లటమే తమ సంకల్పమని గాంధీ టాక్స్ సినిమాతో జీ స్టూడియోస్ మరియు నిర్మాతలు తెలియజేశారు. జనవరి 30న ‘గాంధీ టాక్స్’ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ ఎత్తున రిలీజ్ అవుతుంది.