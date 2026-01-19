సోమవారం, 19 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 19 జనవరి 2026 (14:40 IST)

Vijay Sethupathi: డైలాగ్ కూడా లేకుండా రూపొందిన గాంధీ టాక్స్ టీజ‌ర్‌

Vijay Sethupathi, Arvind Swami, Aditi Rao Hydar
విజయ్ సేతుపతి, అరవింద్ స్వామి, అదితి రావ్ హైదరి, సిద్ధార్థ్ జాధవ్ వంటి టాలెంటెడ్ నటీన‌టులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన గాంధీ టాక్స్  టీజర్, మాటలు లేకుండానే భావాలను బలంగా వ్యక్తపరిచేలా వారి న‌ట‌న‌లోని కొత్త కోణాల‌ను ఆవిష్క‌రిస్తోంది.  కిషోర్ పాండురంగ్ బేలేకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి లెజెండ్రీ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ ఎ.ఆర్. రెహమాన్ అందించిన భావోద్వేగభరిత సంగీతం..సినిమాను మ‌రో లెవ‌ల్‌కు తీసుకెళ్తోంది. ప్రతి నిశ్శబ్దం, ప్రతి ఘర్షణ, చెప్పని ఆలోచనలన్నింటికీ సంగీతమే భావోద్వేగ స్వరంగా మారుతుంది.
 
ఒక డైలాగ్ కూడా లేకుండా రూపొందిన ఈ టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సుల్లో అనేక ప్ర‌శ్న‌ల‌ను లేవ‌నెత్తుతుంది.ఉద్వేగ భ‌రిత‌మైన నిశ్శ‌బ్దంతో కూడిన ఈ ఇంటెన్స్ విజువ‌ల్స్ మ‌న‌సుల్లో ఓ సంఘ‌ర్ష‌ణ‌ను, అశాంతి, మార్పును సూచిస్తూ.. గాంధీ నిజంగా ఏదో చెప్ప‌బోతున్నాడ‌నే ఆస‌క్తిని క‌లిగిస్తోంది. ఈ టీజ‌ర్ మ‌రింత ప్ర‌భావ‌వంతంగా ప్ర‌తి ఫ్రేమ్‌ను గ‌మ‌నించేలా, భావాల‌ను ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తుంది
 
జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ.. క్యోరియస్ డిజిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పింక్‌మూన్ మెటా స్టూడియోస్, మూవీ మిల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్స్ అసోసియేష‌న్‌లో రూపొందిన గాంధీ టాక్స్ సంప్రదాయ సినిమాల హద్దులను ప్రశ్నిస్తూ, నిశ్శబ్దాన్నే కథనంగా అనుభవించే ఒక ధైర్యమైన, విభిన్నమైన థియేట్రికల్ అనుభవాన్ని ప్రేక్షకులకు అందించేలా హామీ ఇస్తోంది.
 జ‌న‌వ‌రి 30న ‘గాంధీ టాక్స్’ చిత్రం రిలీజ్ అవుతోంది.

మద్యం దుకాణంలో జరిగిన గొడవ.. స్వర్ణకారుడిని కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు.. ఎవరు?

మద్యం దుకాణంలో జరిగిన గొడవ.. స్వర్ణకారుడిని కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు.. ఎవరు?మద్యం దుకాణంలో జరిగిన గొడవ ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలను బలిగొంది. హైదరాబాద్ ఛత్రి నాకాలోని ఒక వైన్ షాప్ సమీపంలో అందరూ చూస్తుండగానే ఒక స్వర్ణకారుడిని కత్తితో పొడిచి చంపారు. మృతుడు సతీష్ వయస్సు 32 నుండి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని పోలీసులు తెలిపారు. అతను కర్ణాటకకు చెందినవాడు. అతను తన తండ్రి, ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నగరానికి వచ్చి ఇక్కడే స్థిరపడ్డాడు.

AP: మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్న గూగుల్ డేటా సెంటర్ పనులు

AP: మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్న గూగుల్ డేటా సెంటర్ పనులుఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఎంతో ప్రచారం పొందిన గూగుల్ డేటా సెంటర్ పనులు మార్చి 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టుకు అదే నెలలో శంకుస్థాపన కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. విశాఖపట్నంలోని తర్లువాడలో భూసేకరణ వేగవంతమైంది. ఈ ప్రాంతంలోని చాలా మంది రైతులు తమ భూములను అప్పగించడానికి అంగీకరించినట్లు సమాచారం, వారికి ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ కంటే అధిక ధరలకు పరిహారం అందిస్తున్నారు.

విమానంలో 206 మంది, ల్యాండ్ అవుతుండగా ఊడిన ముందు టైరు, వామ్మో...

విమానంలో 206 మంది, ల్యాండ్ అవుతుండగా ఊడిన ముందు టైరు, వామ్మో...ఆదివారం నాడు ఘోర విమాన ప్రమాదం తృటిలో తప్పిపోయింది. విమానం ల్యాండ్ అవుతుండగా దాని ముందు చక్రం ఊడి కిందపడిపోయింది. ఐతే పైలెట్ అత్యంత చాకచక్యంతో విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయడంతో విమానంలో వున్న 206 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బైటపడ్డారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. చికాగోలోని ఓహేర్ ఇంటర్నేషన్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఓర్లాండోకి యునైటెడ్ ఎయిర్లైన్స్ విమానం సిబ్బందిసహా 206 మందితో బయలుదేరింది. ఐతే విమానం ఓర్లాండోలో ల్యాండ్ అవుతుండగా అకస్మాత్తుగా విమానం ముందు టైరు ఊడి కిందపడిపోయింది.

Prashant Kishore: కల్వకుంట్ల కవితను కలిసిన ప్రశాంత్ కిషోర్.. రెండు నెలల్లో రెండు సార్లు ఎందుకు?

Prashant Kishore: కల్వకుంట్ల కవితను కలిసిన ప్రశాంత్ కిషోర్.. రెండు నెలల్లో రెండు సార్లు ఎందుకు?రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ బీహార్ ఎన్నికలలో ఒక చేదు అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన పార్టీ ఒక్క నియోజకవర్గంలో కూడా గెలవలేకపోయింది. క్రియాశీల రాజకీయాల్లో ఆయనకు ఎదురైన ఈ దారుణమైన అనుభవాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆయన తిరిగి రాజకీయ సలహా రంగంలోకి రావడం త్వరలోనే జరుగుతుందని అందరూ అనుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో సొంత పార్టీని ప్రారంభించబోతున్న కేసీఆర్ కుమార్తె, మాజీ బీఆర్ఎస్ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవితను ప్రముఖ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ కలిసినట్లు తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి.

డోనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరింపులకు లొంగే ప్రసక్తే లేదు : ఫ్రాన్స్

డోనాల్డ్ ట్రంప్ బెదిరింపులకు లొంగే ప్రసక్తే లేదు : ఫ్రాన్స్గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చేస్తున్న హెచ్చరికలకు లొంగే ప్రసక్తే లేదని ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ స్పష్టం చేశారు. పుష్కలమైన వనరులు ఉన్న గ్రీన్‌లాండ్ ఎప్పటికీ డెన్మార్క్‌లోనే భాగంగా ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండేనూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది. కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.
